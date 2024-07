Emmy to jedne z najważniejszych nagród w świecie seriali. Tamtejsze nominacje, podobnie jak i samo rozdanie nagród, od lat budzi ogrom emocji. W przeciwieństwie jednak do Oscarów, tutaj faktycznie można łatwo poznać ulubieńców publiczności i pokrywa się to z gustami widzów.

Tegoroczne nominacje bez wątpieni należą do "Szoguna", który w sumie zgarnął 25 nominacji. Ale za nim są również same hity: "The Bear" (23 nominacje), "Zbrodnie po sąsiedzku" (21 nominacji) i "Detektyw: Kraina nocy" (19 nominacji). Obok nich w topce znalazło sie miejsce dla "The Crown", "Reniferka" i "Fallouta". Ale miniony rok był naprawdę mocny pod względem seriali. Stąd też wcale nie dziwię się, że wybór nie będzie prosty — a poniższe listy najlepszych nominacji serialowych są tego doskonałym przykładem!

Emmy 2024 - nominacje dla seriali

Najlepszy serial dramatyczny

The Crown

Fallout

Pozłacany wiek

The Morning Show

Pan i pani Smith

Szōgun

Kulawe konie

Problem trzech ciał

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, Pozłacany wiek

Maya Erskine, Pan i pani Smith

Anna Sawai, Szōgun

Imelda Staunton, The Crown

Reese Witherspoon, The Morning Show

Najlepszy aktor - serial dramatyczny

Idris Elba, W powietrzu

Donald Glover, Pan i pani Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Kulawe konie

Hiroyuki Sanada, Szōgun

Dominic West, The Crown

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

Tadanobu Asano, Szōgun

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jon Hamm, The Morning Show

Takehiro Hira, Szōgun

Ishido Kazunari, Szōgun

Jack Lowden, Kulawe konie

Jonathan Pryce, The Crown

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

Christine Baranski, Pozłacany wiek

Nicole Beharie, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Greta Lee, The Morning Show

Lesley Manville, The Crown

Karen Pittman, The Morning Show

Holland Taylor, The Morning Show

Najlepszy aktor gościnny - serial dramatyczny

Néstor Carbonell, Szōgun

Paul Dano, Pan i pani Smith

Tracy Letts, Lakers: Dynastia zwycięzców

Jonathan Pryce, Kulawe konie

John Turturro, Pan i pani Smith

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym

Michaela Coel, Pan i pani Smith

Claire Foy, The Crown

Marcia Gay Harden, The Morning Show

Sarah Paulson, Pan i pani Smith

Parker Posey, Pan i pani Smith

Najlepszy serial komediowy

Misja: Podstawówka

The Bear

Pohamuj entuzjazm

Hacks

Zbrodnie po sąsiedzku

Palm Royale

Reservation Dogs

Co robimy w ukryciu

Najlepsza aktorka - serial komediowy

Quinta Brunson, Misja: Podstawówka

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Zbrodnie po sąsiedzku

Maya Rudolph, Kasa

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Najlepszy aktor - serial komediowy

Matt Berry, Co robimy w ukryciu

Larry David, Pohamuj entuzjazm

Steve Martin, Zbrodnie po sąsiedzku

Martin Short, Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White, The Bear

D'Pharaoh Woon-A-Tai, Reservation Dogs

What we do in the shadows

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

Lionel Boyce, The Bear

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Paul Rudd, Zbrodnie po sąsiedzku

Tyler James Williams, Misja: Podstawówka

Bowen Yang, Saturday Night Live

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Misja: Podstawówka

Sheryl Lee Ralph, Misja: Podstawówka

Meryl Streep, Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepszy aktor gościnny - serial komediowy

Jon Bernthal, The Bear

Matthew Broderick, Zbrodnie po sąsiedzku

Ryan Gosling, Saturday Night Live

Christopher Lloyd, Hacks

Bob Odenkirk, The Bear

Will Poulter, The Bear

Najlepsza aktorka gościnna - serial komediowy

Olivia Colman, The Bear

Jamie Lee Curtis, The Bear

Kaitlin Olson, Hacks

Da'Vine Joy Randolph, Zbrodnie po sąsiedzku

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Najlepszy serial limitowany

Reniferek

Fargo

Lekcje chemii

Ripley

Detektyw: Kraina nocy

Najlepszy film telewizyjny

Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Red, White & Royal Blue

Scoop

Unfrosted

Najlepszy aktor - serial limitowany lub filmie telewizyjny

Matt Bomer, Fellow Travelers

Richard Gadd, Reniferek

Jon Hamm, Fargo

Tom Hollander, Konflikt: Capote kontra socjeta

Andrew Scott, Ripley

Najlepsza aktorka - serial limitowany lub film telewizyjny

Jodie Foster, Detektyw: Kraina nocy

Brie Larson, Lekcje chemii

Juno Temple, Fargo

Sofia Vergara, Griselda

Naomi Watts, Konflikt: Capote kontra socjeta

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serialu limitowany lub film telewizyjny

Dakota Fanning, Ripley

Lily Gladstone, Most zbrodni

Jessica Gunning, Reniferek

Aja Naomi King, Lekcje chemii

Diane Lane, Konflikt: Capote kontra socjeta

Nava Mau, Reniferek

Kali Reis, Detektyw: Kraina nocy

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial limitowany lub film telewizyjny