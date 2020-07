Elephone – czy warto kupić smartfona tej firmy?

Z marką Elephone jest tak, że dla większości jest ona kompletną niewiadomą, nie mówiącym nic zbiorem literek ułożonych w losowej kolejności. Istnieje jednak grupa osób, które wydają się przed wyborem każdego nowego telefonu przeczesywać wszystkie istniejące na świecie rynki i ściągać telefon z drugiego końca globu. Dlatego też marka Elephone, jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej, to najczęściej w różnorakich dyskusjach odnośnie tego, który smartfon jest tańszy, bądź też prezentuje lepszy stosunek ceny do możliwości. Dlatego dziś, dla tej pierwszej grupy, krótkie wprowadzenie, czym jest Elephone i z czego jest ono znane.

Elephone – krótka historia kolejnego „Chińczyka”

Marka Elephone powstała (bez zaskoczenia) w chińskim Shenzhen w 2014 r. i od tamtego czasu sukcesywnie się rozwija i bierze udział w targach. Wyszukanie jednak jakichkolwiek potwierdzonych informacji o niej jest ekstremalnie trudne. Ba, sama data powstania Elephone nie jest pewna, ponieważ niektóre źródła wskazują, że firma została założona już w 2006 r. – 8 lat wcześniej niż twierdzą oficjalna strona. Nie ma też absolutnie żadnej pewnej informacji o sprzedaży czy liczbie klientów na całym świecie i tak naprawdę jedynym potwierdzeniem tego, że firma istnieje, są wypuszczane co jakiś czas kolejne telefony. Reputacji marki z pewnością nie buduje to, że ma za sobą incydent zbierania funduszy na kolejny telefon na… Indiegogo.

Czy smartfony Elephone mają w Polsce oficjalnego dystrybutora?

O dziwo – i owszem, mają. Albo może raczej – mieli. Ich oficjalna strona wygląda bowiem tak, jakby nikt na nią nie zaglądał od dobrych kilku lat, a jak widzę grafikę promocyjną do jednego z trzech (wow!) dostępnych tam telefonów, to mam ochotę wziąć nogi za pas i uciec w dowolnym kierunku. Serio, poniższa grafika to nie żart.