Z szacunków IHS wynika, że w 2020 roku elektronika stanowi już 40% kosztu samochodu, a do 2030 roku jej udział w kosztach może wzrosnąć nawet do 50%, wraz ze wzrostem popularności aut elektrycznych które siłą rzeczy eliminują części mechaniczne takie jak silnik spalinowy. Już dzisiaj zresztą nasze samochody są bardzo zaawansowane, mają duże ekrany systemu inforozrywki, który potrafi wyświetlać mapy GPS z dokładnymi informacjami o natężeniu ruchu, posiadają elektroniczne zegary, kamery rozpoznające znaki, czujniki parkowania i wykrywające samochody w martwej strefie czy nawet czujniki wykrywające zmęczenie kierowcy.

Wymagania stawiane samochodowej elektronice są znacznie większe

Ilość elektroniki w samochodach będzie rosła również w związku z rozwojem technologii jazdy autonomicznej. Świetnie pokazuje to poniższy wykres, na którym widać ile różnych czujników potrzebujemy aby zrealizować jazdę autonomiczną na każdym poziomie. Level 5 to praktycznie samodzielna jazda samochodu w każdej sytuacji, ale Deloitte szacuje, że takich rozwiązań stosowanych na masową skale doczekamy się dopiero w 2040 roku, czyli za 20 lat. Elon Musk pewnie się z tym nie zgodzi, ale wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę, że technologia swoje, a prawodawstwo swoje i to wcale nie musi być szybki proces.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik, jakim jest wytrzymałość elektroniki stosowanej w samochodach. Przeciętny czas życia samochodu to 15-20 lat, przez ten okres powinien on być jak najbardziej niezawodny, więc części stosowane do jego produkcji muszą być wysokiej jakości i muszą operować np. w szerokim zakresie temperatur. Podczas gdy nasze elektroniczne gadżety jak telefony wytrzymują po 5-7 lat użytkowania, poduszki powietrzne czy układy wtryskowe muszą działać 15 lat i więcej. To też jest czynnikiem, który winduje koszty w górę. Doskonale to widać zresztą w cennikach, taki chociażby VW Golf, od 2000 do 2020 roku podrożał o kilkadziesiąt procent. Cześć tych kosztów to inflacja, ale elektronika też dołożyła swoje 3 grosze.