eBay trafia w ręce Norwegów. Wielkie przejęcie za 9,2 mld dolarów

Wielkie przejęcie eBaya. Serwis wkrótce trafi w ręce norweskiej firmy Adevinta

Adevinta miałaby przejąć eBay (i wszystkie podległe mu platformy) za 9,2 miliarda dolarów. Zakupem serwisu interesowały się m.in. koncern mediowy Naspers, Blackstone oraz Axel Springer SE. Dlatego sporym zaskoczeniem dla wielu może okazać się ogłoszenie, że grupa portali trafi w ręce Adevinta — choć póki co spółki oczekują na decyzję organów regulacyjnych dotyczącą finalizacji transakcji. Suma przejęcia także może okazać się niespodzianką — wcześniej mówiło się o tym, że wielkość transakcji oscylować będzie w okolicach ośmiu miliardów. Warto też dodać, że właściciele eBaya otrzymają 2,5 miliarda dolarów w gotówce, a także 540 milionów akcji Adevinta.

Koniec eBaya jaki znamy?

Szczerze mówiąc — z eBaya korzystam od wielkiego dzwonu, góra kilka razy do roku. Znacznie częściej sięgam po należący do nich system płatności PayPal — i choć na tę chwilę trudno jeszcze wyrokować (ba, nie ma nawet ostatecznej decyzji co do samego przejęcia), na miejscu użytkowników nie obawiałbym się drastycznych zmian. A przynajmniej nie od razu…

Źródło