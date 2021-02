E-mail jest z nami już prawie pół wieku. I nie chce umrzeć

E-mail przeżył wiele boomów

Czasami ktoś się wychylał i twierdził, że teraz to e-mail musi skonać. Bo pojawiły się czaty. Bo za chwilę media społecznościowe. Komunikatory. Platformy do organizacji pracy i komunikacji wewnątrz organizacji. Obserwuję sobie to, co dzieje się na rynku technologicznym i co by się nie pojawiło, nie jest tak proste i uniwersalne jak e-mail właśnie. Przedstawię Wam cztery argumenty za tym, że e-mail jest „spoko”. Nie są to tylko moje obserwacje, zrobiłem „badanie” w swojej bańce informacyjnej, zasięgnąłem opinii osób, które z mailem się nie mogą rozstać. I w sumie, te właśnie osoby – mając do powiedzenia sporo na ten temat podają zazwyczaj najlepsze argumenty. I nie wynikają one z osobistych przekonań, lecz bardzo zdroworozsądkowego, użytecznościowego podejścia do rozwiązań z kręgu nowych technologii.

E-mail jako „podsumowanie”. Jeden z zabawniejszych argumentów, jaki mi podano – a właściwie ja robię podobnie. Dajmy na to, zakończyliśmy rozmowę z klientem lub pracownikiem tej samej organizacji. Niezależnie od tego, co omawialiśmy – czy założenia nowego projektu, brief, a może plan podbicia świata – warto spisać podsumowanie. Tak, żeby nic nie umknęło nam, żeby nic nie umknęło drugiej stronie. Że my się przyłożyliśmy do tego, by każdy wiedział, co zostało powiedziane, w jaki sposób, dlaczego. Dotyczy to również procesów w korporacjach. Jak dział HR zawali sprawę i skieruje wypłatę na rachunek bankowy, który zlikwidowaliście, a Wy przed wysłaniem pieniędzy zgłosiliście fakt zmiany numeru konta do wypłat za pomocą maila, macie spisany dowód. I to niech teraz dział HR się tłumaczy, dlaczego zawalił sprawę. W komunikatorach, w rozmowach poza „wirtualem”, nawet zgłaszając konieczność zmiany rachunku za pomocą oficjalnego pisemka dostarczanego do pokoju działu HR (ktoś tak jeszcze robi?!), narażacie się na to, że brak jednej wiadomości zdejmie odpowiedzialność za zaniedbanie z osób, które zawiniły. E-mail jest pod tym względem bezpieczny. Wysyłasz, masz w historii wysłanych wiadomości konkretną dyspozycję.

E-mail jako oficjalny kanał komunikacji. Komunikator służy do luźniejszych, szybkich rozmów na temat bieżących spraw. Nie wyobrażam sobie, by rozmawiać z klientem na Slacku o rzeczach oficjalnych takich jak kwestie rozliczeń, skrót ostatniego spotkania na Zoomie / Meecie i tak dalej. Nie dostaję informacji prasowych od PR-owców za pomocą Messengera (przynajmniej na co dzień, bo w wyjątkowych okolicznościach — np. podczas wyjazd — się zdarzyło). Wszystko w standardowych warunkach ląduje na mojej skrzynce i tak jest „okej”. Wiadomości przesyłane tym kanałem są traktowane bardziej „poważnie” i stanowi to standard w wielu firmach. Zdecydowanie ten argument jest jak najbardziej „na czasie”. Nie trzeba być obecnym, aby otrzymać maila i może on poczekać w skrzynce. Dodatkowo, łatwo załącza się w nich pliki wszelkiego rodzaju, jeżeli jest to potrzebne.

E-mail jako wymuszony standard. Rejestracja gdziekolwiek, chęć otrzymania faktury, komunikacja z firmami – tutaj e-mail jest zwyczajnie wymagany i stanowi to swego rodzaju standard w nowych technologiach. Ktoś, kto nie ma poczty elektronicznej, będzie musiał ją w końcu założyć, jeżeli chce komfortowo uczestniczyć w życiu cyfrowym w internecie. Każdy wykorzystuje e-maile, właściwie trudno jest znaleźć podmiot, który tego nie robi. A skoro z czegoś korzystają wszyscy i nie mogą od tego uciec, to dlaczego e-mail miałby umrzeć? Zasada działania poczty elektronicznej nie zmieniła się od niemal samego początku – zmienili się natomiast klienci pocztowi: zarówno ci w formie aplikacji, jak i ci webowi. Na Antywebie możecie dołączyć do newslettera, za pomocą którego dowiecie się o nowych, ciekawych artykułach do przeczytania. Nie inaczej jest w innych miejscach. Dodatkowo, w marketingu baza maili może być niezłym sposobem na wykręcenie fajnych wyników sprzedażowych, o ile oczywiście osoby w bazie mailingowej, subskrybenci, będą od Ciebie czegoś takiego oczekiwać i zbudujesz z nimi odpowiednią do tego więź.

E-mail ułatwia organizowanie zadań. Jeżeli Wasza praca jest mocno związana z internetem i komunikujecie się za pomocą wiadomości e-mail, to poszczególne zadania do wykonania lub „rzeczy do odhaczenia” mogą być reprezentowane przez maile, które do Was spływają. I to jest w sumie dobry sposób na uruchomienie własnego frameworku do zarządzania zadaniami, który może być wspierane przez inne narzędzia. Bo dlaczego nie? Zresztą, wiele klientów pocztowych pozwala na organizowanie maili w zadania do wykonania. Ponadto, jeżeli Wasza skrzynka mailowa składa się z rzeczy związanych głównie z pracą – w takim razie nieprzeczytana wiadomość może oznaczać zwyczajnie zadanie, którym jeszcze się dotychczas nie zajęliście. E-maile można swobodnie organizować wewnątrz klientów pocztowych nadając im różne etykiety i na podstawie tego ułatwiać sobie pracę. Ten aspekt ma niewiele wspólnego z komunikacją w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale wiele mówi o tym, jak wykorzystuje się w ogóle skrzynki mailowe.