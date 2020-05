Dziennik Librus – krótki poradnik dla rodziców

Dziennik Librus – jak założyć konto?

Założenie konta librus jest bezpłatne i sprowadza się do wejścia na portal Librus Rodzina, a następnie kliknięcia przycisku „Rozpocznij”. To jednak nie wystarczy by mieć podgląd do e-dziennika, mechanizm ten jest bowiem trochę bardziej skomplikowany. Warto bowiem pamiętać, że konto w systemie Librus to jedno, a elektroniczny dziennik Librus Synergia to drugie.

Szkoła, która korzysta z elektronicznego dziennika Librus, powinna przekazać rodzicom login i hasło do odpowiedniego konta w systemie Synergia. Dopiero wtedy można połączyć je z założonym samodzielnie kontem Librus.

Logowanie do Librus Synergia, czyli elektronicznego dziennika Librus wymaga wpisania nazwy użytkownika i hasła (hasło można później samodzielnie zmienić) na stronie portal.librus.pl. W moim przypadku szkoła przekazała dwa komplety do logowania – jedno dla konta rodzica, drugie dla konta dziecka. Warto pamiętać, że login na oba konta to te same numery z tą różnicą, że konto dziecka posiada jeszcze na końcu literę „u”. Niestety nie da się szybko i wygodnie przełączyć między kontami – na każde z nich trzeba się logować oddzielnie.

Dziennik Librus – najważniejsze funkcje

Portal Librus często informuje o nowych funkcjach swojej platformy, większość uczniów i rodziców używa jednak tych najważniejszych. Po zalogowaniu się do elektronicznego dziennik Librus uzyskujemy dostęp do takich funkcji, jak:

Szczegółowy plan lekcji (oraz inne kwestie organizacyjne, jak choćby dyżury – choć tu poszczególne funkcje włączane są przez administratora konkretnej szkoły)

Uwagi, wyniki egzaminów i szczególne osiągnięcia ucznia

Ankiety

Na głównych ikonach e-dziennika umieszczono natomiast:

Oceny (szczegółowa rozpiska ocen z poszczególnych przedmiotów z podziałem na semestry)

(szczegółowa rozpiska ocen z poszczególnych przedmiotów z podziałem na semestry) Frekwencja – szczegółowa tabela obecności ucznia z informacjami o usprawiedliwieniach

– szczegółowa tabela obecności ucznia z informacjami o usprawiedliwieniach Wiadomości – coś na kształt skrzynki mailowej. Podczas redagowania nowej wiadomości adresaci wybierani są z listy nauczycieli. Istnieje również możliwość wysłania wiadomości do takich adresatów, jak szkolna rada rodziców, klasowa rada rodziców, wychowawcy, pedagog, administrator szkoły czy sekretariat oraz pomoc techniczna Librus.

– coś na kształt skrzynki mailowej. Podczas redagowania nowej wiadomości adresaci wybierani są z listy nauczycieli. Istnieje również możliwość wysłania wiadomości do takich adresatów, jak szkolna rada rodziców, klasowa rada rodziców, wychowawcy, pedagog, administrator szkoły czy sekretariat oraz pomoc techniczna Librus. Ogłoszenia – w tym miejscu publikowane są ogłoszenia szkolne

– w tym miejscu publikowane są ogłoszenia szkolne Terminarz z zaznaczonymi w kalendarzu wydarzeniami i świętami

z zaznaczonymi w kalendarzu wydarzeniami i świętami Zadania domowe. W tej zakładce nauczyciele przesyłają prace domowe uczniom. Pod listą aktualnych zadań umieszczono również wykres zadań domowych, dzięki któremu łatwiej zobrazować czas potrzebny na wykonanie konkretnej pracy.

Aplikacja mobilna Librus

Librus obsługiwany z poziomu strony www posiada pełną funkcjonalność. Ale można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej na iOS/Androida. Aby jednak uzyskać jej pełną funkcjonalność, niezbędne jest uiszczenie opłaty rocznej w wysokości 17 złotych (tak zwane mobilne dodatki). Jeśli zmierzacie korzystać z Librusa w ten sposób, zakup wydaje się koniecznością. W opłaconej wersji aplikacji otrzymujemy bowiem natychmiastowe powiadomienia, możliwość redagowania i odczytywania wiadomości i zadań domowych. Aktualizacja danych odbywa się również na bieżąco, gdy w bezpłatnej wersji aplikacji następuje ona co 3 godziny.

Dziennik Librus to narzędzie nie idealne, ale całkiem udane

Sytuacja w Polsce nie jest ciekawa i koronawirus COVID-19 skomplikował niejeden element naszego życia. Oberwało się również edukacji, która praktycznie z dnia na dzień musiała się przenieść do internetu. Jedne szkoły radzą sobie z tym lepiej, inne gorzej – jedni nauczyciele sprawnie odnaleźli się w nowej sytuacji i z powodzeniem używają dostępnych w sieci narzędzi, inni przeżywają katusze, co oczywiście bardzo negatywnie odbija się na uczniach i samym procesie nauczania.

Librus nie jest narzędziem idealnym i pewnie nigdy takim nie będzie. W przypadku wielu szkół to jednak podstawowa platforma zastępująca klasyczny dziennik oraz wygodny sposób na komunikowanie się z rodzicami. Sam używam Librusa regularnie, logując się zarówno na konto rodzica, jak i konto dziecka. Wiele rzeczy bym poprawił, ale jednak jeśli przyzwyczaić się do pewnych archaizmów i ogólnie delikatnego oderwania od tego, co oferują największe platformy sieciowe typu Google – to nie jest złe narzędzie. Za jego pomocą można szybko i sprawnie skontaktować się z nauczycielami, odczytywać ich wiadomości skierowane zarówno indywidualnie do rodzica/dziecka, jak i do całej klasy. Podejrzeć oceny dziecka, jego frekwencję, ogłoszenia szkolne, terminarz w którym wpisywane są ważne dla procesu edukacji wydarzenia oraz zadania domowe zlecane przez nauczycieli – a także ich aktualny stan. To zdecydowanie wygodniejsze niż podobne kwestie w czasach kiedy ja chodziłem do szkoły, szczególnie że nie trzeba tego wcale robić z poziomu przeglądarki internetowej, Librus działa również w aplikacji mobilnej na iOS oraz Androida – szkoda tylko, że aby uzyskać jej pełną funkcjonalność, konieczne jest uiszczenie opłaty.

Librus to oczywiście również konto dziecka, z którego mój syn korzysta aktualnie przede wszystkim do prac domowych zadawanych przez nauczyciela w systemie. Pamięć dziecka bywa ulotna, Librus wskazuje jednak jasno kiedy zadanie domowe zostało przydzielone i na jaki dzień ma być wykonane. Karty pracy przesłane przez nauczyciela można pobrać, a następnie odesłać zadanie – co będzie skutkować zaznaczonym na zielono statusem przesyłania rozwiązania. Szybkie, wygodne i raczej nie zauważyłem problemów z działaniem tego mechanizmu. Choć kiedy nie ukrywam, że wieczorami – kiedy zapewne większość rodziców zwalnia dzieciom swój komputer – Librus potrafi złapać przywieszkę i informować o błędach podczas pobierania i wysyłania plików.

Podsumowując – Librus działa, co jest wręcz nieocenione w chwili kiedy cała edukacja przeniosła się do internetu.

A jakie są Wasze doświadczenia z Librusem? Może znacie jakieś fajne ciekawostki, które ułatwiłyby nam wszystkim pracę z tą platformą?

