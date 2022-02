Dzięki aplikacji IKO sprawdzimy, czy rozmawiamy z pracownikiem banku

PKO BP wprowadził właśnie możliwość weryfikacji dzwoniącej do nas osoby. Uchroni to nas przed spoofingiem.

Spoofing to rodzaj ataku, w którym oszuści identyfikowani są jako inne osoby. Czyli np. myślimy że dzwoni do nas pracownik naszego banku, bo taki numer nam się wyświetlił, a tak naprawdę to ktoś, kto chce wyłudzić nasze dane. O spoofingu pisał ostatnio Krzysztof Rojek.

Problem stał się na tyle poważny, że reagują już na niego banki. PKO BP wprowadził właśnie możliwość weryfikacji dzwoniącego do nas pracownika.

Jeśli skontaktuje się z nami ktoś z banku, otrzymamy w aplikacji IKO wiadomość push z jego danymi (imię i nazwisko, stanowisko, adres oddziału). Możemy wtedy poprosić rozmówcę o weryfikację i podanie np. nazwiska albo adresu. Jeśli dane będą się zgadzać, zatwierdzamy je naszym PIN-em do logowania w IKO. Są na to dwie minuty. Po weryfikacji można bezpiecznie kontynuować rozmowę. Jeśli dane się nie zgadzają, po prostu się rozłączamy.

Klienci PKO BP są narażeni na dużą liczbę różnego rodzaju ataków. Bank pokazał ostatnio na swojej stronie internetowej fałszywego e-maila, którego przestępcy podszywający się pod ten bank rozsyłają do klientów. Oczywiście w załączniku jest złośliwe oprogramowanie dzięki któremu oszuści mogą przejąć nasze konto.

Banki przypominają by uważać na internetowych oszustów, którzy w wiadomościach e-mail lub za pomocą SMS zachęcają do: