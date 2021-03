Dyson stworzył idealny odkurzacz dla Dartha Vadera

Laserowy odkurzacz

Nowy model Dysona, V15 Detect został wyposażony w zieloną diodę laserową, która ma za zadanie podświetlać drobiny brudu, jeśli odkurzamy płaskie powierzchnie. Ma to pozwolić na znacznie dokładniejsze sprzątanie niż dotychczas. Na zdjęciach producenta wygląda to ciekawie, czy będzie to praktyczne? Jeszcze nie wiadomo, sprzedaż tych urządzeń rusza dopiero teraz.

Dla takiego Dartha Vadera byłoby to chyba perfekcyjne urządzenie do sprzątania Gwiazdy Śmierci. Aż dziw, że nikt nie wpadł, żeby dołożyć mu głośnik wydający odgłosy miecza laserowego w trakcie sprzątania.

Poczytaj co odkurzasz

Odkurzacz jest oczywiście urządzeniem typu smart, w którym wbudowany komputer wspomaga odkurzającego na kilka sposobów. Czujnik piezoelektryczny, położony za wlotem, monitoruje (pomiar 15000 razu na sekundę) rozmiar wciąganych cząstek i jeśli odkryje ich zwiększoną ilość lub wielkość, wyda rozkaz silnikowi, aby ten automatycznie zwiększył obroty i w efekcie siłę ssania.

Jednocześnie na wbudowanym wyświetlaczu możemy sobie obejrzeć statystyki tego, co urządzenie wciąga, posegregowane według wielkości cząstek. Odkurzacz jest wyposażony w pięciostopniowy układ filtrujący, który potrafi wychwycić 99,99 procent cząsteczek kurzu o wielkości do 0,3 mikrona.

Nie oznacza to jednak, że oglądając to ciekawe urządzenie, ominął mnie ból głowy. W końcu musiałem spojrzeć na cenę i 699 dolarów to kwota, której z pewnością nie wydałbym na żaden odkurzacz, nawet wyposażony w lasery. Choć zapewne dla fanów tej marki taka kwota nie jest niczym zaskakującym.

