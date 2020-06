Dr Disrespect zbanowany na Twitchu. To wygląda jak koniec jego kariery

W branży streamingu gier dzieje się w przeciągu ostatnich tygodni więcej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Najpierw Microsoft zamyka serwis Mixer, pozostawiając gamerów bez pracy, a teraz Twitch banuje jednego ze swoich największych i najpopularniejszych streamerów.

Dwa lata temu bardzo mocno wkręciłem się w oglądanie pewnego amerykańskiego streamera specjalizującego się w grach typu battle royale – wtedy akurat najwięcej jego transmisji dotyczyło PlayerUnknown’s Battlegrounds. Mimo upływu czasu w internecie nie pojawił się drugi podobny do Dr Disrespecta streamer, który tak zgrabnie i naturalnie łączył kreowaną przez siebie, szaloną postać z umiejętnościami w grach. Popularność „doktorka” rosła i wiele osób spodziewało się, że wraz z Ninja i Shroudem przejdzie do Microsoftu i serwisu Mixer. Tak się nie stało, jak doskonale wiecie Mixer został zamknięty. Co więcej, w marcu Dr Disrespect podpisał lukratywny kontrakt z Twitch, który wiązał go z serwisem na kilka kolejnych lat – wszystko więc wskazywało na to, że pozostanie jedną z jego największy gwiazd. Tymczasem….

Podobno ban jest permanentny, co mają potwierdzać wiadomości widzów, którym Twitch zwraca już pieniądze za wykupione na kanale Disrespecta subskrypcje. Różne światowe media próbują dowiedzieć się szczegółów, niestety obie strony raczej nie palą się do tego by cokolwiek wyjaśniać. Twitch w swoim oświadczeniu wspomina o naruszaniu regulaminu korzystania z serwisu i równości w traktowaniu niezależnie od popularności. W wyjaśnieniu sprawy nie pomagają też zagraniczni dziennikarze e-sportowi, którzy podobno znają powód, ale „nie chcą się tą wiedzą dzielić z uwagi na delikatność tematu”. Pojawiły się też informacje jakoby sam Dr Disrespect nie znał jeszcze dokładnych powodów nałożenia na jego konto bana.

look: for several hours now I have been told from credible sources the reason DrDisrespect has been banned. however due to the importance and sensitivity around the subject I have refrained from going on it. i don't feel comfortable with it currently

