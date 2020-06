Mixer zostanie zamknięty. Jego miejsce zajmie Facebook Gaming

Dzisiaj ogłoszona decyzja o zamknięciu z dniem 22 lipca 2020 roku serwisu Mixer była więc nieunikniona. Ciekawym krokiem jest wybór nowego partnera, choć spoglądając na pozostałych graczy na rynku, była to jedyna z możliwych opcji. Oficjalne wyjaśnienia nie stawiają tej decyzji wcale w takim świetle – szef Xboxa Phil Spencer w rozmowie z The Verge zaznacza, że usługa wystartowała dość późno w kontekście liczby aktywnych każdego miesiąca użytkowników.

Taki obrót spraw ma jednak pozwolić skupić się firmie na rozwoju usługi gier w chmurze xCloud. 22 lipca wszystkie aplikacje i skróty Mixera zaczną przekierowywać do Facebook Gaming. Tacy streamerzy jak Ninja i Shroud mają mieć wolną rękę w podjęciu decyzji o przejściu na nową usługę lub powrót do Twitcha. Plany Microsoftu zakładają ścisłą integrację xCloud z Facebook Gaming, co ma pozwolić na dotarcie do 2 miliardów graczy w kolejnych latach rozwoju xCloud.