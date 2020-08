Sony uruchamia loterię, ale tylko w USA

Sony wczoraj uruchomiło specjalną stronę, na której można zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w loterii, w której do wygrania jest zaproszenie do zakupu konsoli w przedsprzedaży. Sony otwarcie przyznaje, że dostępność konsol w przedsprzedaży będzie mocno ograniczona i będzie decydowała kolejność zamówień. Jednak część osób, które zgłoszą się na powyższej stronie, będzie miała szansę zamówić konsolę przed innymi. To nawet nie jest do końca loteria, bo Sony zamierza wybrać osoby szczególnie zainteresowane jej produktami, a oceni to na podstawie PlayStation ID, które trzeba podać w formularzu. Niestety pomimo, że w akcji może wziąć każdy, to zamówienie może być dostarczone tylko na adres w Stanach Zjednoczonych.

Trudno powiedzieć jak przełoży się to na dostępność konsoli w regularnej sprzedaży w innych częściach świata. Ale wiele wskazuje na to, że może nie być z tym najlepiej. Inaczej pewnie Sony nie szłoby drogą OnePlus udostępniając swój produkt tylko dla wybranych ;-). Różnica polega na tym, że tutaj na ten moment nie znamy ani ceny konsoli, ani dokładnej daty premiery.