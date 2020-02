Dołącz do redakcji Antyweb! Szukamy nowych redaktorów

Antyweb od kilkunastu lat dostarcza polskim internautom informacje o technologiach – doradzamy, testujemy, wyjaśniamy i relacjonujemy wszystko, co najważniejsze w tej branży. W związku z ciągłym rozwojem i potrzebą docierania do jeszcze większej liczby osób, szukamy redaktorów. Kogo konkretnie?

Szukamy autora, który ma pazur i potrafi zbudować z nudnej informacji ciekawy tekst – taki, który chce się czytać. Zależy nam na tym, żeby była to osoba dobra merytorycznie, dysponująca pewną wiedzą, a przede wszystkim przyzwoitym warsztatem pisarskim. Musi dobrze orientować się tematach technologicznych i technologiczno-biznesowych. Musi potrafić z długiego wywiadu “wyjąć” to, co najlepsze i zrobić z tego ciekawy materiał. Musi dobrze czuć się w social mediach. Tematyka, którą chcemy rozwijać to:

Mobile – szukamy smartfonowego wyjadacza, który wie wszystko o Androidzie i iOS, pamięta Windowsa Phone i BlackBerry, a przy tym potrafi przeprowadzić rzetelne rozbudowane testy, zrelacjonuje premierę nowego urządzenia z najodleglejszych zakątków świata oraz wyszuka najciekawsze, najbardziej klikalne mobilne newsy.

– szukamy smartfonowego wyjadacza, który wie wszystko o Androidzie i iOS, pamięta Windowsa Phone i BlackBerry, a przy tym potrafi przeprowadzić rzetelne rozbudowane testy, zrelacjonuje premierę nowego urządzenia z najodleglejszych zakątków świata oraz wyszuka najciekawsze, najbardziej klikalne mobilne newsy. Software – potrzebujemy kogoś, kto potrafi napisać o przeglądarkach internetowych, a potem zaangażować się pod tym tekstem w dyskusję na 100 komentarzy nad wyższością Firefoksa nad Chrome (i na odwrót). Osoba zajmująca się softem miałaby u nas głównie skupiać się na Windowsie, MacOS, Linuksie, kwestiach bezpieczeństwa tychże, ale też oprogramowaniu mobilnym, aplikacjach i tym podobnych.

Liczy się dla nas styl, umiejętności wyciągnięcia najciekawszych informacji, nietuzinkowe podejście, potrafienie wyłapania tego, co nieoczywiste oraz oczywiście umiejętność pisania. Najważniejsze jest jednak zaciekawienie czytelnika.

Co oferujemy w zamian? Stałą, zdalną pracę w świetnym zespole technologicznych freaków. Piszemy o technologiach, bo to uwielbiamy i to dla nas najlepsza praca na świecie! Regularnie się słyszymy na kolegiach redakcyjnych, spotykamy na integracjach i potrafimy żartować na Slacku od świtu do zmierzchu. Praca w Antyweb to dostęp do najnowszych technologii – często jeszcze przed premierą, zanim je zobaczy cały świat. To również wyjazdy na premiery w Europie, Azji i USA.

Jeżeli uważasz, że pasujesz do nas i czujesz się na siłach – wyślij nam swoje 2 artykuły napisane specjalnie dla Antyweb (nie interesuje nas CV oraz teksty, które były napisane wcześniej) na adres biuro@antyweb.pl. Czekamy!