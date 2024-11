Dokumenty Google z turbodoładowaniem. Nowa funkcja już dostępna

Dokumenty Google są idealną alternatywą dla każdego, lokalnego edytora tekstu. Dostępne wszędzie i co najważniejsze — za darmo. Teraz zostaną doładowane sztuczną inteligencją w wykonaniu Google i co jak co, każdy, kto na co dzień musi obrabiać tekst, na przykład przygotowując prezentacje, będzie mocno podekscytowany.

Reklama

Model Imagen 3 wesprze cię w pracy

Imagen 3 jest najświeższym produktem stworzonym przez dział Google odpowiedzialny za tworzenie rozwiązań wspieranych sztuczną inteligencją. Możliwości tego modelu zostały wprowadzone zaś do platformy Gemini AI, dzięki czemu można w prosty sposób generować obrazki. Ta funkcja ułatwi teraz pracę każdego subskrybenta korzystającego z Dokumentów Google.

Google

W pierwszej chwili można łatwo sobie pomyśleć, że generowanie obrazków do przemówienia czy prezentacji nie jest niczym niezwykłym. W końcu to nie jest największy problem podczas tworzenia tekstu, już bardziej by ucieszyło wiarygodne sprawdzanie tekstu. A jednak warto na chwilę przystanąć i się zastanowić, jak wiele się czasu marnuje na dopasowanie źródeł dostępnych w internecie do naszej treści?

Czy teraz się obudziły niemiłe wspomnienia? Grafiki są tym, co przyciąga uwagę naszych słuchaczy oraz czytelników i stanowią one integralną część przedstawianej treści. Z tego powodu wymagają równie ostrożnej uwagi jak każdy inny element. To one dopełniają przekaz lub go podkreślają, dzięki czemu możemy wzmocnić nasze intencje. I właśnie to będzie teraz możliwe z integracją Imagen 3 w Dokumentach Google. Wystarczy w prompcie opisać jakiej treści w obrazku oczekujmy, a także jesgo wymiary oraz styl. Wszystko po to, aby idealnie dopasować do naszych potrzeb. Każdy, kto subskrybuje usługę Gemini AI, wystarczy, że otworzy Wstaw > Obraz > Pomóż mi stworzyć obraz i voila, zamiast marnować czas na poszukiwania, tekst jest gotowy.