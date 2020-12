Podpowiadamy, jaki mikrofon do aparatu warto kupić

Jeśli zamierzacie kręcić rozmowy/wywiady, najlepszym rozwiązaniem będzie tak zwany mikrofon krawatowy. Przypinany jest on najczęściej do górnych części garderoby i łapie dźwięk pojawiający się wokół głowy mówiącego – dobrze więc sprawdzi się przy rejestrowaniu rozmów. W przypadku tego typu mikrofonów świetnym rozwiązaniem jest również zestaw nadajnik+odbiornik, co pozwala na bezprzewodowe połączenie mikrofonu z aparatem.

Wybierając jakikolwiek mikrofon, najłatwiej jest zdecydować przeglądając testy na YouTube. Zapewnienia producenta to jedno, faktyczne nagrania coś zupełnie innego i tego typu materiały bardzo dobrze weryfikują papierową specyfikację mikrofonu. Nie zawsze najdroższa konstrukcja będzie najlepszym wyborem, bo choć – co do zasady – droższy mikrofon zabrzmi lepiej, to jednak w wielu przypadkach jakość tańszych konstrukcji jest na tyle dobra, że do większości amatorskich rozwiązań w zupełności wystarczy.

Przewodowe i bezprzewodowe

W ofercie niektórych firm dostępne są również zestawy, w których mikrofon krawatowy jest nadajnikiem, co jeszcze bardziej upraszcza nagrania, choć sam mikrofon jest wtedy nieco większy od klasycznej krawatówki. Rozwiązanie takie ma swoich zwolenników i przeciwników, klasyczne systemy sprawdzają się jednak najlepiej – chodzi tu o oddzielny zestaw nadajnik+odbiornik, do którego podpinany jest mikrofon krawatowy.

Tu warto zwrócić uwagę na rozdaj połączenia – popularne zestawy działające w oparciu o fale radiowe działają dobrze, o ile nic nie wchodzi z nimi w interferencje. Od wielu lat używam regularnie bardzo popularnego zestawu Sennheiser EW100 i w większości przypadków działa świetnie – problemy pojawiają się na targach, gdzie naokoło jest masa sprzętów oraz…inni użytkownicy tego zestawu. Zdarzało się bowiem, że ciężko było znaleźć wtedy czyste pasmo do połączenia nadajnika z odbiornikiem. Biorąc jednak pod uwagę w jak wielu nagraniach zestaw ten brał udział i ile ciężkich chwil przeszedł, jest moim zdaniem godny polecenia. Coraz większą popularnością cieszą się jednak zestawy oferujące połączeni bazujące na bezprzewodowej sieci WiFi 2,4 GHz.(na przykład system Rode Link)

Tanie, a dobre mikrofony do lustrzanek (do 200 zł)

Boya BY-MM1

Za około 100 złotych kupicie budżetowy mikrofon nakamerowy firmy Boya. Nie jest to poziom droższych propozycji od firmy Rode, ale na pewno zadziała lepiej niż mikrofon z aparatu. Trzeba jednak pamiętać, że ten model generuje niepotrzebny szum, można go jednak dość prosto usunąć w postprodukcji podczas montażu wideo.

Mikrofon krawatowy Audio-Technica ATR3350

Za około 130-140 złotych kupicie chyba najlepszy w tym przedziale cenowym mikrofon krawatowy. Ja na tę kwotę jakość rejestrowanego dźwięku jest zadowalająca i sprzęt cieszy się dzięki temu dużą popularnością.

Mikrofony do aparatów fotograficznych do 500 złotych

Rode VideoMic GO

Za około 300 złotych kupicie Rode VideoMic GO, choć nieco drożej można również nabyć lepszy Rode VideoMic Rycote – używam tego drugiego i jak za kwotę lekko ponad 400 złotych, to naprawdę bardzo dobre i godne zuafania rozwiązanie. Niezły jest też wspomniany model z dopiskiem GO – generalnie Rode słynie z bardzo dobrej jakości mikrofonów, niezależnie odp półki cenowej.

Rode RODELINK LAV

Rode co jakiś czas odświeża swoją linię produktów i aktualnie ich popularny mikrofon krawatowy znajdziecie pod nazwą Rode RODELINK LAV. To godna zaufania konstrukcja oferująca niewielki rozmiar i bardzo dobrą jakość dźwięku.

Sennheiser ME 2

Dużą popularnością cieszy się również kosztujący około 500 złotych mikrofon krawatowy Sennheiser ME 2. Sprzęt cechuje się bardzo dobrą jakością wykonania oraz świetną jakością rejestrowanego dźwięku.

Półka premium wśród mikrofonów do lustrzanek

Jeśli budżet nas nie ogranicza, warto rozejrzeć się za topowymi modelami mikrofonów do aparatów, takimi jak na przykład.

Rode Stereo VideoMic X

Za około 2500 złotych kupicie świetny pojemnościowy mikrofon nakamerowy Rode Stereo VideoMic X. Metalowa, chroniąca przed szumem wiatru obudowa mikrofonów, cyfrowe przełączniki regulujące filtr górnoprzepustowy, autorski system podbicia pasma wysokich częstotliwości. Sprzęt raczej do półprofesjonalnych zastosowań.

Rode NTG-8