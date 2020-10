Dlaczego nie zmienię iPhone 11 na iPhone 12?

Tytuł zdradza wszystko.

Ja mam na razie spokój z wydatkami, a dlaczego podjąłem taką decyzję – wyjaśniam w materiale wideo. Oczywiście iPhone 12 kusi – co do zasady to zawsze lepszy sprzęt niż poprzedni model, jednak czy aby na pewno mając sprawnie działającego, bazowego iPhone 11 warto w ogóle rozważać przesiadkę? Szczególnie, że firma nie zdecydowała się na taką samą cenę i różnica to aż 600 złotych. I nie – tylko 600 – ale aż 600, bo przy tym przedziale cenowym to są spore pieniądze. Jestem bardzo ciekawy Waszego podejścia, ale najpierw zapoznajcie się z materiałem wideo, w którym wyjaśniam dlaczego moim zdaniem nie warto zmieniać iPhone 11 na iPhone 12.