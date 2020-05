To, że takie sytuacje, jak przekazywanie danych do logowania dziecku czy wnuczkowi mają nagminnie miejsce, świadczy drugi komentarz pracownika jednego z banków.

Pracuję w banku na infolinii, niemal codziennie mam autoryzację przelewów, i przynajmniej raz na dzień słyszę, to wnuczka, córeczka, synek, wpisywał formularz. Tylko ja mam obowiązek odrzucić ten przelew, poinformować o bezpieczeństwie, plus uświadomić że nie można podawać haseł, pinu, loginu osobom trzecim i nie ma tutaj tłumaczenia że to rodzina. To jest dla banku osoba trzecia. Dodatkowo muszę blokować serwisy i wysyłać to wyżej aby zgłosić alert o danych do logowania w rękach osoby trzeciej. Najtrudniej jest z osobami starszymi, wiadomo że mogą mieć problemy z poruszaniem się po internecie i stronie itp. ale to nie oznacza żeby dawali swoje dane innym osobom (..).

(…) Nie dziwię się że bank wydał takie oświadczenie, bo nic innego nie mógł zrobić. A dane teraz jest bardzo prosto pozyskać, a tym bardziej w rodzinie. Tak naprawdę właścicielka rachunku powinna udowodnić że to jej córka dokonywała brania kredytów, oraz że to ona jest winna, tylko mnie dziwi też postawa banku że nie zainteresowała się, że właścicielka rachunku wzięła tak dużo pożyczek, na takie kwoty i miała aż taką dużą zdolność kredytową, bank popełnił błąd, bo nie zainteresował się tym klientem ani nie wzbudziło w nim podejrzeń, i za to bank zapłaci, za swoją obojętność wobec klienta i tego co się stało.

Wprawdzie to pracownik banku, czyli subiektywnie oceniał sytuację, ale też ma sporo racji. Klient po raz pierwszy loguje się do bankowości internetowej, za chwilę zmienia hasło i bierze jedną pożyczkę za drugą. Gdzie się podział red alert w tej sytuacji? Dział bezpieczeństwa w banku powinien się rozświetlić cały na czerwono.

Myślę, że banki powinny bliżej się przyjrzeć swoim procedurom, dając klientowi dostęp do bankowości elektronicznej czy mobilnej dają im do ręki narzędzia, z których powinni wiedzieć jak mają korzystać. Można to zrobić już przy podpisywaniu umowy, a nie liczyć na akcje informacyjne i edukacyjne później, które nie do wszystkich docierają.

W końcu nietypowe zdarzenia na koncie. Gdzie ta bigdata, predykcja, sztuczna inteligencja, algorytmy i analiza zachowań typowych i nietypowych klientów? Myślę, że sporo tu jeszcze jest do zrobienia. Wiem, że już robią, mBank na przykład pracuje od 2018 roku nad biometrią behawioralną, ale to potrzeba wdrożeń i to we wszystkich bankach.