Dlaczego backup stał się niezbędny?

Chmura wciąż stanowi wyzwanie. Wymaga innego sposobu myślenia o zarządzaniu danymi. Istniejące programy powinny zostać ponownie przemyślane z uwagą na obecne możliwości, jakie oferuje chmura. W porównaniu z on-premise, chmura jest stosunkowo nowa, a wiążąca się z nią zmiana sposobu myślenia może zniechęcać użytkowników przyzwyczajonych do starszych, sprawdzonych rozwiązań. Jednak firmy, które zdecydowały się na wdrożenie serwisów chmurowych przyznają, że oszczędzają dzięki temu pieniądze, ponieważ takie rozwiązanie potrzebuje mniej przestrzeni i zasobów.

Więcej na temat różnicy kosztów użytkowania kopii zapasowej on-premise, a tej w chmurze, piszemy na naszym blogu – Backup On-Premises vs Chmura: Prawdziwy Koszt Posiadania. W tym artykule pomówimy o powiązanych z tym wzrostem zwiększających się kosztach utraty danych, ich przyczynach i sposobach zapobiegania.

Wraz z przyrostem wytwarzanych danych, zwiększyła się również ich utrata. Według the Identity Theft Resource Center, U.S., tylko w 2016 roku, firmy i agencje rządowe padły ofiarą 1,093 naruszeń danych. Jest to aż 40% wzrost w porównaniu z 2015. Dane można utracić na wiele różnych sposobów, od błędnego kliknięcia, po celowe naruszania sieci. W zależności od systemu, takie straty mogą oznaczać godziny lub nawet dni przestoju. Nie jest trudno o takie konsekwencje, według 2019 IT Outage Impact Study autorstwa Logic Monitor, aż 96% firm doświadczyła awarii w okresie 3 lat.

Wiele firm zakłada, że przechowywanie danych w serwerze on-premise jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Z czego rzadziej zdajemy sobie sprawę, za każdym razem, gdy sięgamy do naszych plików, punkt końcowy (komputer, telefon, aplikacja, strona internetowa, etc.) może zawierać lukę. Firewall już nie wystarcza. Każdy biznes potrzebuje dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym, monitorowanie spamu i aktualizowanie definicji zagrożeń. Ponad to, chmura zazwyczaj zapewnia redundancy assurances, więc jeśli dane zostaną utracone w jednej lokalizacji, można je odzyskać i przywrócić z innej. Tego typu zabezpieczenia, sprawiają, że on-premise stopniowo traci na popularności.

Do 2016, błąd użytkownika był najczęstszą przyczyną utraty danych. Nie powinniśmy jednak widzieć ich jako bezpośredniego ryzyka. Zamiast tego, najlepiej umożliwić im zostanie częścią rozwiązania zabezpieczające, włączenie ich w proces zarządzania danymi. Poinformuj ich, jak mogą pomóc chronić ciężką pracę swoją i współpracowników. Uwzględnij podręcznik na temat środków bezpieczeństwa cybernetycznego i wskazówki krok po kroku, jak postępować w przypadku potencjalnych naruszeń lub konkretnych scenariuszy utraty danych, pozwól użytkownikom końcowym poczuć się upoważnionymi do podjęcia właściwych działań, jeśli zajdzie potrzeba. Plan reagowania i odpowiednie szkolenie pracowników jest bardzo ważnym elementem wspierającym działanie backupu.

Badania przedstawione w 2019 Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses, wykazują, że aż 39% małych i średnich firm nie posiada planu reagowania. Żeby w pełni zrozumieć wagę tej statystyki, sięgnijmy po Cost of a Data Breach Report 2020 autorstwa IMB Security. Różnica w średnich łącznych kosztach naruszenia ochrony danych między przedsiębiorstwami mającymi zespół reagowania na incydenty, który testuje swoje plany w tym zakresie, a tymi, które nie posiadają takiego zespołu lub nie testują swoich planów wynosi aż 2,00 miliona dolarów. Ten sam raport podaje średni łączny koszt naruszenia danych na rok 2020. Jest to aż 3,86 miliona dolarów.

Szkolenie użytkowników jest istotne, ich błędy były najczęstszą przyczyną utraty danych, aż do 2016 roku. Niestety uległo to zmianie. Dane IMB Security na rok 2020 wskazują, że 52% naruszeń jest wynikiem celowych ataków. Żeby dokładnie przeanalizować ich źródła, sięgamy po 2020 Data Breach Investigations Report przygotowany przez Verizon na temat głównych przyczyn naruszeń danych.

45% stanowią ataki hakerskie,

17% ataków powodowane jest przez złośliwe oprogramowanie, z czego 27% to programy typu ransomware,

22% to ataki społeczne,

22% jest spowodowanych przez błędy,

Niewłaściwe użycie przez upoważnionych użytkowników to tylko 8%,

Działania fizyczne wystąpiły jedynie w 4% naruszeń,

30% dotyczy podmiotów wewnętrznych,

Pozostałe 70% jest powodowane przez podmioty zewnętrzne.

Ten sam raport podaje powody stojące za celowymi naruszeniami- 86% miało motywację finansową, a 25% szpiegowską.

Rozmiar firmy też ma wpływ na ilość incydentów. Średnia częstotliwość występowania dla małych firm (poniżej 1000 zatrudnionych) to 407 incydentów (221 z potwierdzonym ujawnieniem danych). Dla większych firm (powyżej 1000 zatrudnionych) liczba ta wzrasta aż do 8666 incydentów (576 z potwierdzonym ujawnieniem danych).

Ataki mające na celu naruszenie danych stają się codziennym zagrożeniem, zarówno dla małych, jak i większych firm. Backup i odpowiedni plan reagowania pomogą nam zmniejszyć wiążące się z tym koszty i czas przestoju pracy.

