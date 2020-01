Dla kogo są smartfony Xiaomi?

Jakiś czas temu miałem wrażenie, że recenzuję tylko smartfony Xiaomi – jak nie kolejną odsłonę Mi9, to następne Redmi. To dość ciekawe i najwyraźniej skuteczne podejście do rynku smartfonów. Podobnie jak zupełnie inne formy promocji urządzeń – bez wielkich nazwisk, influencerów, ogromnych billboardów.

Od jakiegoś czasu przygotowujemy dla Was materiały z serii „dla kogo są…„, w których Michał opowiada o urządzeniach poszczególnych producentów. Dla kogo są smartfony Oppo, dla kogo są smartfony OnePlus, dla kogo są smartfony Huawei. Przyszła więc pora na kolejną firmę i jest nią właśnie Xiaomi. Zapraszamy na materiał.