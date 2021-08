Jakie dinozaury zamieszkiwały twoje miasto? Teraz możesz to sprawdzić

Jeżeli chcecie, możecie zobaczyć, gdzie wasze miasto znajdowało się 20, 50 czy nawet 700 mln lat temu i jakie dinozaury zamieszkiwały to miejsce. Pozwoli wam na to strona Ancient Earth.

Każdy chyba miał taki okres w swoim dziecięcym życiu, że odkrył jedną dziedzinę życia i dostawał na jej punkcie hopla. U mnie, jak u wielu innych dzieciaków, tym czymś były dinozaury. Do dziś mam gdzieś w domu kasety VHS z wszystkimi odcinkami wyprodukowanego przez BBC serialu "Wędrówki z dinozaurami". Kiedyś byłem skarbnicą wiedzy o tych prehistorycznych gadach, dziś z tego wszystkiego pozostało mi co najwyżej subskrybowanie kanału NaukowoTV. Nie oznacza to jednak, że nie ciekawi mnie to, jak ziemia wyglądała miliony lat temu. Kiedy byłem dzieckiem internet dopiero raczkował i szczytem interaktywności w materiałach o tamtejszej florze i faunie były książeczki z obrazkami 3D (ktoś je jeszcze pamięta?). Nie było nawet szansy na zobaczenie np. jak świat zmieniał się na przestrzeni lat i jak wyglądał dryg superkontynentów czy rozpad Pangei. Teraz, dzięki projektowi Ancient Earth, możemy zobaczyć to bardzo dokładnie.

Ancient Earth, czyli jakie dinozaury można było spotkać w Krakowie, Madrycie i Nowym Yorku?

Ancient Earth to projekt rozwijany przez naukowca Iana Webstera, który korzystając z danych z G-Plates odtworzył w trójwymiarze mapę ziemi z różnych okresów w historii - od współczesności aż do 750 mln lat wstecz. Najlepszą funkcją programu jest jednak możliwość podglądu współczesnych granic politycznych nałożonych na dawne kontynenty, dzięki czemu wiemy, która część z nich była np. Europą i gdzie wtedy leżałoby wybrane przez nas miasto. Na stronie Ancient Earth możemy bowiem wpisać dowolną miejscowość i zobaczyć, gdzie znajdowałaby się ona w różnych okresach prehistorii.

Oprócz tego Ancient Earth przy każdym wybranym mieście informuje nas, jakie skamieniałości zostały odkryte w pobliżu danej lokacji, co daje nam też informacje o tym, jakie dinozaury (i nie tylko) chodziły po tej ziemi. W przypadku Warszawy jest to m.in. Grallator (okres jurajski), Tekodontozaur (Trias) czy wodny gad Cymatozaur. Oczywiście, bazy nie są w tym wypadku wyczerpujące i pomijają wiele mniej znanych zwierząt. Baza jest jednak cały czas rozwijana, a projekt ewoluuje i zapewne niedługo będzie on rozbudowany o kolejne funkcje.

Jestem tylko ciekawy, czy w dobie internetu i wielu innych potencjalnych zainteresowań dzieciaki wciąż interesują się dinozaurami?