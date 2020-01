Rynek rezerwacji stolików online nie jest na pewno tak intratny, jak rynek zamówień jedzenia z dowozem do domu. Świadczyć może o tym fakt, że niemiecki Quandoo po dwóch latach działalności w Polsce wycofał się z naszego kraju. Teraz swoich sił próbuje Dineout Poland.

Quandoo, to firma założona w 2012 roku, którą w 2015 roku przejął japoński koncern Recruit Holdings za 850 mln zł. Rok wcześniej zadebiutowali w Polsce i w tym czasie udało im się namówić do skorzystania z ich systemu do rezerwacji stolików online 350 restauracji z Warszawy, Krakowa i Poznania, a w planach do końca 2015 roku mieli pojawić się w kolejnych miastach: Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Katowicach i Łodzi, zapewniając tym samym możliwość rezerwacji stolików w ponad 1000 restauracji w całej Polsce.

Niestety, na początku 2016 roku zostawili te restauracje na lodzie, bez dostępu do systemu rezerwacji i wycofali się z Polski. Nadal działają w 12 krajach na świecie, ale w Polsce im się nie udało.

Teraz swoich sił próbuje Dineout Poland i po krótkim zapoznaniu się z ich propozycją rezerwacji stolików online czy przez aplikację mobilną powiem Wam, że to może się udać.