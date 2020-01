30 godzin pracy na laptopie z Windows? Dell Latitude 9510 tyle wytrzyma

W trakcie najbliższych targów CES w Las Vegas, Dell zaprezentuje ten model w dwóch wariantach – jako standardowy laptop oraz wersję z ekranem 360 stopni, ze zmodyfikowanymi zawiasami. 15,6 cali ekranu zamknięte w obudowie o wielkości 14-calowca: to mi się bardzo podoba. Taki sprzęt schowacie do większości toreb, nie będzie przy tym nieporęczny. Co więcej, urządzenie będzie można połączyć z internetem zawsze i wszędzie: dzięki wbudowanemu modemowi 5G Snapdragon X55 (lub wariant 4G: X24).

Wszystko to udało się uzyskać przy okazji jedynie 17 mm grubości obudowy. Wyświetlacze pracujące w rozdzielczości Full HD charakteryzują się świetną kulturą pracy: 400 nitów jasności oraz specjalny tryb oszczędności energii powodują, że są to naprawdę ciekawe urządzenia. Warto wspomnieć o tym, że wariant 2 w 1 obsługuje wielodotyk, a także jest w stanie pracować z rysikiem Dell Active Pen. Och, zapomniałbym jeszcze o powłoce Corning Gorilla Glass 6.