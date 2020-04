Darmowe gry na Steam. Jak grać bez wydawania pieniędzy?

Mówi się, że "za darmo" to najlepsza cena. Kiedyś darmowe były jedynie dema i małe tytuły typu freeware, dziś darmowe produkcje potrafią zarobić nieporównywalnie więcej od tych płatnych. Ale dla graczy to często też świetna okazja by po prostu zagrać bez opłat.

Zapytacie jak to możliwe, że komukolwiek (poza graczami) opłacają się darmowe gry? W przypadku Epic Games Store chodzi tylko i wyłącznie o zachęcenie do korzystania z platformy. To dość dziwne, ale i ciekawe podejście – producent popularnego silnika i jeszcze popularniejszego Fortnite postanowił w ten sposób walczyć z potentatem rynkowym, Steamem. Nie zaoferował rozbudowanych funkcji swojego sklepu, nie inwestuje w rozwój jego infrastruktury – za to rozdaje gry. I to sporo gier – sam mam w bibliotece Epic Games Store masę tytułów, które zgarnąłem z tak zwanego „rozdawnictwa”, ale nie czuję by w jakiś sposób zachęciło mnie to do korzystania z tej platformy i jeśli tylko gra nie jest dla tego sklepu tytułem na wyłączność – wybieram Steam. Ale dostajemy często bardzo fajne gry za darmo, więc hej – chwilo trwaj.

Steam też czasem rozdaje różne produkcje (jak choćby teraz Total War: Shogun 2), ale oprócz tego ma w swojej bibliotece sporo darmowych gier free-to-play, które w wielu przypadkach są na tyle dobre, by cieszyć się ogromną popularnością.

Darmowe gry na Steam to nie jest wartość stała

O tym, że gry znikają z sieciowych sklepów wie chyba każdy. Często jest to spowodowane słabą popularnością danego tytułu, a gdy jeszcze dodatkowo stawia on na zabawę w sieci, producent nie widzi sensu w opłacaniu i utrzymywaniu serwerów. Generalnie z uwagi na wielkość Steam i ilość gier, które się tam pojawiają, w zasadzie nic nie jest tam stałe. Zmieniają się zarówno zestawienia darmowych gier, jak i ceny tych płatnych. To samo tyczy się promocji, w których tytuł przez określony czas jest dostępny za darmo. Po granicznej dacie wraca stara (lub nowa) cena i jeśli nie przypisaliśmy sobie gry do naszej wirtualnej biblioteki w okresie promocyjnym, nie będziemy mogli już w nią za darmo zagrać.

Darmowe gry na Steam: na stałe czy na kilka dni

Do tego dochodzą tak zwane darmowe weekendy. Zdarza się bowiem, że właśnie w weekendy organizowana jest akcja promocyjna, która ma na celu zachęcenie użytkowników Steam do zainteresowania się grą. Mogą oni sprawdzić jej kompletną zawartość na przykład od piątku do poniedziałku i po zakończeniu darmowego weekendu kupić, często w atrakcyjnej cenie. To fajny mechanizm z kilku powodów. Po pierwsze pozwala zapoznać się z grą i jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, ograć ją w takim zakresie, w jakim pewnie i tak zrobilibyśmy to po normalnym zakupie. Dla wielu osób to też zdecydowanie lepsza opcja niż wersja demonstracyjna – na pewno niejednokrotnie łapaliście się na tym, że nie jesteście do końca przekonani czy na pewno chcecie wydać swoje pieniądze na jakiś tytuł. Darmowy weekend z grą to świetna okazja by zweryfikować swoje oczekiwania i podjąć ostateczną decyzję dotyczącą zakupu

Darmowe gry na Steam nasze TOP10 (i tutaj 10 gier)

W związku z tym, że na platformie Steam dostępnych jest wiele w pełni darmowych gier, wybrałem dla Was 10 – moim zdaniem najlepszych – bezpłatnych produkcji, którym warto poświęcić swój czas. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków producent i wydawca zarabiają w takim przypadku na tak zwanych mikrotransakcjach, czyli zakupach wewnątrz aplikacji. Czasem są to elementy niezbędne do zabawy lub eliminujące mechanizmy sztucznego opóźniania rozwoju bohatera/miasta itp, w wielu przypadkach jednak chodzi o elementy czysto kosmetyczne, które nie wpływają na zabawę i nie są do niej konieczne (skórki czy karnety sezonowe),

Counter- Strike: Global Offensive

Nie wiem czy trzeba komukolwiek przedstawiać tę taktyczną strzelankę. Dwie drużyny – siły specjalne i terroryści, którzy za kille nagradzani są pieniędzmi wydawanymi później na broń. To w tej chwili najpopularniejsza gra na platformie Steam.

Dota 2

Druga najpopularniejsza gra na Steam. W tej produkcji MOBA również stają przeciwko sobie dwie drużyny, a podczas rozgrywki poszczególni bohaterowie zdobywają doświadczenie i wbija kolejne poziomy – misja w przeciwieństwie do samej rozgrywki jest prosta, zniszczyć bazę przeciwnika znajdującą się na drugim końcu mapy.

Destiny 2

Destiny 2 całkiem niedawno trafiło na Steam i przyjęło model free-to-play. Kosmiczna, wieloosobowa strzelanka, w której zmierzycie się nie tylko z przeciwnikami sterowanymi przez komputer, będziecie wbijać doświadczenie, ale również sprawdzicie swoje umiejętności w klasycznych trybach wieloosobowych.

Warframe

Sieciowa gra akcji stawiająca przede wszystkim na kooperację, która zabierze Was w dość klimatyczną przyszłość, w której wcielicie się w futurystycznego wojownika.

Path of Exile

To dość krzywdzące dla Path of Exile, ale chyba najłatwiej opisać grę jako klon Diablo (choć trzeba dodać, że to zdecydowanie coś więcej) w którym zarówno w pojedynkę, jak i zespołowo walczymy również z innymi graczami.

The Expendabros

Spinoff świetnego Broforce, którego zadaniem było wypromowanie filmu Niezniszczalni 3. Świetna dynamika, masa strzelania i urocza, choć dość brutalna pikselowa grafika.

Star Trek Online

Ogromna sieciowa produkcja, w której udało się zbudować wirtualny świat idealny wręcz dla fanów Star Trek. Dużo kosmicznych podróży, sporo walk i handlowania. Nie dla każdego, ale jeśli jesteście fanami uniwersum, to MMO raczej na pewno Was wciągnie.

Paladins: Champions of the Realm

Paladins: Champions of the Realm najłatwiej nazwać darmowym Overwatchem, choć nie jest to aż tak wysoki poziom jaki prezentuje produkcja Blizzarda. Ale jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy, a podoba Wam się taka forma rozgrywki – będziecie z Paladins zadowoleni.

Ring of Elysium

Strzelanka battle royale, której dość blisko do PlayerUnknown’s Battlegrounds, choć uśmiecha się też mocno w stronę Fortnite. Dużo ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, choć nie potrafi wciągnąć aż tak bardzo jak dwie wymienione produkcje. Ale jeśli lubicie battle royale, zdecydowanie warto ten tytuł sprawdzić.

Team Fortress 2

Leciwy, sieciowy klasyk od Valve, w której znajdziecie sporo strzelania, oczywiście przy odpowiednim wykorzystaniu wybranych klas postaci. Bardzo wciąga mimo 13 lat na karku.

A według Was jakie są najlepsze darmowe produkcje na Steam?