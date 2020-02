Jakie są bezpieczne normy dla poszczególnych czynników?

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ustanowiła dla każdego z czynników poziom stężenia, który jest bezpieczny dla człowieka. I tak dla pyłów PM10 średnie dobowe stężenie nie powinno przekraczać 50 µg/m3, a jeśli już przekracza to nie powinno być to dłużej niż przez 10% dni w roku. Norma dla PM2.5 to 25 µg/m3, a najbezpieczniej aby ich wartość była poniżej 10 µg/m3, co wcale nie jest wartością nieosiągalną. Na pomorzu gdzie mieszkam, stężenie pyłów PM2.5 nawet w zimie często spada poniżej 20 µg/m3 co bez problemu pozwala osiągnąć w domu wartości poniżej 5 µg/m3.

Stężenie lotnych związków organicznych (TVOC) nie powinno przekraczać 400 µg/m3, a formaldehydu (HCHO) 100 µg/m3. Formaldehydu nie da się uniknąć, bo jest on używany przy produkcji mebli, paneli podłogowych czy farb i później stopniowo uwalniany już w naszych mieszkaniach. Można natomiast ograniczyć jego stężenie dzięki filtrowaniu powietrza, nie tylko przy pomocy oczyszczacza ale również dzięki roślinom (np. wężownica, dracena, paprotka). Mając czujnik CO2 warto też zadbać o odpowiednią wentylację, bo okazuje się, że stężenie tego gazu też potrafi całkiem wyraźnie wzrosnąć, co negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, a niestety oczyszczacz powietrza w tym przypadku nic nie pomoże.

Mając własny miernik jakości powietrza można w każdej chwili sprawdzić jakie powietrze mamy w domu i reagować, szczególnie jeśli posiadany przez nas oczyszczacz nie posiada wbudowanego miernika.