Czy smartfon POCO F2 Pro jest tylko dla graczy? Oglądaj z nami livestream!

POCO F2 Pro to następca popularnego Pocophone’a. Marka POCO jest adresowana do określonego grona odbiorców. Smartfony te mają być szybkie, responsywne i niedroge. W F2 Pro odpowiada za to m.in. potężny procesor Snapdragon 865 z 6 (lub 8 – zależnie od wersji) GB RAM na pokładzie. Czy jednak to oznacza, że POCO F2 Pro powinni zainteresować się głównie potrzebujący tak dużej mocy obliczeniowej miłośnicy gier? Na to i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci oraz zaproszeni goście (jednym z nich będzie nasz redaktor – Paweł Winiarski) podczas livestreama Xiaomi.

Transmisja rusza o godzinie 17:00.

Wydarzenie można oglądać tutaj lub na fanpage’u POCO. W trakcie będzie organizowany konkurs, w którym widzowie będą mogli wygrać jednego z dwóch smartfonów POCO F2 Pro. Organizatorzy ogłoszą dziś również start nowej promocji. Warto zatem oglądać transmisję do samego końca!