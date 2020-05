Wyciek Nintendo – czyli gracze na celowniku cyberprzestępców. Jak się bronić?

Ze względu na naszą rosnącą aktywność w Internecie warto być świadomym metod i sposobów, jakich używają hakerzy. Jedną z nich jest tak zwany credential stuffing, który polega na używaniu tych samych danych do logowania z jednej usługi we wszystkich innych. Nie jest to zbyt wyszukana metoda, ale bywa niezwykle skuteczna, bo tak jak wspomniano powyżej, wiele osób nadal sięga po te same dane we wszystkich lub w większości z usług, z których korzysta. Popularny wśród hakerów jest też phishing – w tym przypadku stosuje się podszywanie pod inne osoby lub instytucje, instaluje oprogramowanie szpiegujące, a wszystko w celu wyłudzenia informacji od ofiary. Polem, na którym używany jest phishing, są niemal wszystkie nasze urządzenia – od smartfonów po komputery, bo do wyłudzenia informacji może posłużyć niepozorna wiadomość czy e-mail.

Nie musimy być jednak bezbronni i zdani na łaskę hakerów, bo jest naprawdę wiele możliwości i zabezpieczeń, po które możemy sięgnąć już teraz, dosłownie od ręki. Jeśli posiadacie we wszystkich swoich usługach ustawione takie samo hasło do logowania i używacie wszędzie tego samego adresu e-mail do logowania, to należy jak najprędzej to zmienić – zalecane jest korzystanie z menedżera haseł, jak ten wbudowany w ESET Smart Security Premium.

Skrzynki pocztowe pozwalają teraz na zaciąganie wiadomości z innych adresów, możecie też stosować aliasy, więc wprowadzenie takiej dość podstawowej ochrony to bardzo łatwy i bardzo dobry pierwszy krok, by uniknąć włamania na konto. Większość sklepów i usług online oferuje już dwuetapowe logowanie, które pozwala w dodatkowy sposób zabezpieczyć nasze konto. Każdorazowa próba wejścia na profil może generować powiadomienie, które poinformuje nas o aktywności na koncie. Oprócz tego, takie powiadomienie może być interaktywne i to właśnie za jego pomocą w specjalnej aplikacji będziemy potwierdzać logowanie na konto. Inną metodą jest korzystanie z generatora jednorazowych haseł lub PIN-ów, które będziemy wpisywać w drugim kroku logowania po podaniu loginu i standardowego hasła.

W tym wszystkim nie należy zapominać o dodatkowym oprogramowaniu, które zabezpieczy nas przed zupełnie innym atakami, jak phishing i złośliwe oprogramowanie. ESET Internet Security skutecznie zapobiegnie nieautoryzowanej instalacji oprogramowania z zewnątrz, a nawet gdy działa w tle nie wpływa znacząco na wydajność naszego komputera, na którym gramy.