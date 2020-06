Crashtest z asteroidą – NASA wybrała imię dla obiektu, w który uderzy

Naukowcy liczą, że obserwacja efektów uderzenia pozwoli przygotować scenariusz działania w przypadku wystąpienia prawdziwego zagrożenia. Wyzwaniem może być już samo trafienie w ten obiekt, a niestety, jeśli statek nie trafi w cel przy pierwszym podejściu, cała praca pójdzie na marne, sonda nie będzie miała drugiej szansy. To pokazuje, jaką skalę trudności, choćby ze względu na czas przygotowań i odległości mają tego typu badania. Każde porażka to opóźnienia liczone w latach.

Naukowcy „personalizują” asteroidę

Pracownicy NASA zajmujący się przygotowaniami uznali, że asteroida w którą zamierzają uderzyć, zasługuje na własną, niepowtarzalną nazwę. Zdecydowano się na „Dimorphos”, co oznacza posiadający dwie formy. Według nich ma to nawiązać do charakteru obiektu po udanym teście, który stanie się pierwszym dużym, obiektem naturalnym, którego orbita zostanie zmieniona „ręką” człowieka.

Układ Didymos będzie badany nie tylko przez misję NASA. Planetoidy są też celem europejskiej misji Hera, która ma zbadać między innymi efekty uderzenia DART-a. Sondy będąca głównymi elementem tej misji powinny dotrzeć w okolice układu dwa lata po tym, miejmy nadzieję spektakularnym, wydarzeniu i przesłać nam szczegółowe wyniki tego, co ich poprzednikowi udało się osiągnąć w swojej samobójczej misji.

Kluczowe trio

Badany obecnie układ Dydomos, wraz z asteroidami Beenu i Itokawa, są obecnie kluczem do tego, żeby zrozumieć, co ludzkość jest w stanie zrobić z tego typu zagrożeniami. Pomimo znacznie większej świadomości związanej z obiektami kosmicznymi, której nabraliśmy choćby po wydarzeniach z Czelabińska, dla większości ludzi to zagrożenie jest ciągle w dużej mierze abstrakcyjne. Niestety, jedyne czego możemy być na dziś pewni, to, że takie zagrożenie prędzej czy później wystąpi. Dlatego warto trzymać kciuki za te niełatwe badania i kibicować prowadzącym je naukowcom.