Magia DRM. Chcieli pograć w Crasha Bandicoota 4 na PC, ale nie mogli bo padły serwery Blizzarda

Zabezpieczenia DRM nie bez powodu cieszą się złą sławą nie tylko wśród piratów, którym uniemożliwiają dostęp do gier, ale także wśród użytkowników którzy nabyli produkt. Wielokrotnie byliśmy świadkami tego, jak uczciwi gracze mieli cały zestaw kłopotów z dostępem do zakupionych przez siebie treści, a tymczasem piraci cieszyli się z bezproblemowego dostępu do tych samych treści. O ile jednak kiedy wszystko działa jak trzeba DRM jest tylko uciążliwy, to kiedy zaczynają się schody okazuje się… po prostu nieznośny. Boleśnie przekonali się o tym wczoraj ci, którzy kupili Crash Bandicoot 4: It’s About Time w wersji na PC.