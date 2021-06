Crackowane gry na PC zainfekowane były malware kopiącym kryptowaluty – to się nazywa ironia!

Popularne scrackowane gry na PC instalowały użytkownikom malware kopiące w tle kryptowaluty

Wśród Crackonosh – jak nazwane zostało malware – dołączane było do gier takich jak Grand Theft Auto V czy NBA 2k19. Co ciekawe, oprogramowanie kopiące kryptowaluty nie zabiera się do pracy natychmiast po zainstalowaniu gry. Przez chwilę po prostu jest w ukryciu, aby nie wzbudzać podejrzeń użytkowników. Aktywuje się dopiero po którymś restarcie komputera – korzystając z trybu bezpiecznego instaluje swoje narzędzia zamieniając pliki systemowe. Dzięki temu narzędzia odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu zostają dezaktywowane, zaś złośliwe oprogramowanie robi co w jego mocy by nie zostać wykrytym i odciętym. Sprawa przykuła uwagę specjalistów z Avast po tym, jak… użytkownicy Reddita zwrócili uwagę, że w tajemniczych okolicznościach ich antywirus… przestał działać. Wsród crackowanych gier zainfekowanych tym malware znalazły się takie hity jak NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4, Fallout 4 GOTY czy Call of Thulu.

Oprogramowanie do kopania kryptowalut miało trafić na ponad 200 tys. urządzeń — i pozwoliło wzbogacić się przestępcom o ponad dwa miliony dolarów w Monero. Do pierwszych zakażeń miało dojść już w czerwcu 2018 roku, także to sprawa która ciągnie się od co najmniej trzech lat — a wykryta została… dopiero teraz. Najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest, że ludzie którzy próbowali okraść twórców gry… sami zostali okradani. Trochę śmieszne, trochę przerażające – ale przede wszystkim, mam nadzieję, dające do myślenia. Bo tutaj mowa o naprawdę popularnych, głośnych, grach i sprawie która wypłynęła na powierzchnię — a ile takich jest jeszcze niewykrytych i jaka jest skala problemu? Znając życie – jeszcze długo się nie dowiemy.

