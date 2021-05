Conqueror’s Blade to darmowy MMO, w którym wikingowie strzelają z muszkietów do husarzy i samurajów

Za Conqueror’s Blade stoi My.com, należąca do Mail.ru firma, spod skrzydeł której wyszły m.in. takie tytuły, jak Warface, Skyforge czy Armored Warfare. Wszystkie one należą do szeroko pojętego gatunku MMO i wszystkie są dostępne w modelu free-to-play. Próg wejścia jest zatem praktycznie zerowy – ogranicza się do pobrania gry na nasz dysk twardy. Możemy to zrobić bezpośrednio z poziomu Steama. Co istotne od ok. miesiąca Conqueror’s Blade jest dostępne w polskiej wersji językowej.

Na czym polega ta produkcja? Generalnie całość sprowadza się do naszego bohatera, którego rozwijamy na kilku płaszczyznach – ulepszając jego umiejętności (kluczowe podczas walki, bo podstawowymi atakami daleko nie zajedziemy), a także wyposażając w lepszy ekwipunek (o ten z początku będzie bardzo, bardzo trudno). Oczywiście nie zabrakło tutaj bogatej otoczki – systemu wyzwań, punktów reputacji, brązu, srebra, złota itd. Jak to w „darmowych” MMO bywa, tych rzeczy do zdobywania jest tutaj tak dużo, że może od nich rozboleć głowa.

Jednak bohater to tylko jedna strona medalu. Drugą są towarzyszące mu wojska. I tutaj również spektrum możliwości jest ogromne. Możemy wybierać między piechotą z bronią drzewcową, miecznikami, łucznikami, a z czasem również konnicą. Drzewko jednostek jest bardzo rozbudowane i z czasem będziemy odblokowywali nowe rodzaje oddziałów. Jednocześnie możemy też ulepszać aktualne – po każdym starciu otrzymają one punkty doświadczenia, które wydamy na dodatkowe premier i bonusy.