Ponad 50 filmów zniknie z HBO GO – co nadrobić przed końcem roku?

Lista nowości w HBO GO na styczeń 2020 to coś, na co z niecierpliwością wyczekuję, bo serwis zaoferuje nam całkiem sporo solidnych nowości – w tym świeże seriale jak „Outsider” (recenzja) oraz „Avenue 5”. W oczekiwaniu na premiery możecie natomiast nadrobić produkcje, które przed końcem roku znikną z HBO GO. Wśród oznaczonych do usunięcia jest kilka tytułów, którym na pewno warto poświęcić czas, jeśli jeszcze ich nie widzieliście lub planujecie powtórkę bez dodatkowych kosztów (za wypożyczenie lub zakup filmu).

Co zniknie z HBO GO w grudniu 2019?

W pierwszej kolejności polecę Wam takie produkcje, jak „Interstellar”, „300: Początek imperium”, „Godzilla” i „J. Edgar”. Pierwszy z nich to jeden z najciekawszych filmów sci-fi oraz świetne kino od Christopehera Nolana, natomiast dwa ostatnie to nieco niedocenione produkcje. „Godzilla” Garetha Edwardsa to porządne kino akcji, natomiast „J. Edgar” to głównie popisowa rola Leonardo DiCaprio. Nie wiem, jak potraktować „Ligę sprawiedliwości”, bo nie jest to film koszmarny, a wśród widzów znajdą się tacy, którzy wcale tak mocno na film z uniwersum DC nie narzekali, dlatego napiszę, że obejrzycie go na własną odpowiedzialność. Te oraz kilka innych filmów znikną z HBO Go po 30 grudnia. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Filmy dostępne na HBO GO do 30 grudnia:

300: Początek imperium (2014)

Arthur (2011)

Bez tajemnic (2013) (2019-12-31)

Dziewczyna w czerwonej pelerynie (2011)

Godzilla (2014)

Interstellar (2014)

J. Edgar (2011)

Liga Sprawiedliwości (2017)

Medium (2010)

Powiedzmy sobie wszystko (2014)

Druga lista to tytuły, które będą w ofercie o jeden dzień dłużej. Jest znacznie obszerniejsza, a wśród filmów oznaczonych do usunięcia warto wyszczególnić między innymi „Czas patriotów”, „Supersamiec”, „Życzenie śmierci” oraz „Ludzie honoru”.

Filmy dostępne na HBO GO do 31 grudnia:

Alice (2008)

Alice: Kontynuacja (2010)

Amerykańskie pieszczochy (2018)

Chyba że (2016)

Czas patriotów (1992)

Dwa gołębie (2017)

Dziwni goście (2018)

Epitafia (2004)

Filmy i gwiazdy (2018)

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali (2018)

Go (1999)

Grace szuka faceta (2012)

I że ci nie odpuszczę (2018)

Interes (2013)

Kapadocja (2008)

Katie się żegna (2016)

Koniec wściekłości (2017)

Kto uratuje róże (2017)

Ludzie honoru (1992)

Mandrake (2005)

Mossie (2016)

Nowy świat (2015)

Off-road (2016)

Pan Avila (2013)

Pierwsze światło (2018)

Przypadkowy bohater (1992)

Przypływ (2012)

Psychonauci, zapomniane dzieci (2015)

Rebel in the Rye (2017)

Supersamiec (2007)

Synowie karnawału (2006)

Szkicownik (2017)

Taxicab Confessions (1995)

Uciekinierzy (2011)

Wyznania w taksówce: Miasto, które nigdy nie śpi (2010)

Wyznania w taksówce: Nowy Jork, cz. 3 (2006)

Zniknięcie Sidneya Halla (2017)

Życzenie śmierci (2018)

Źródło: Upflix.pl