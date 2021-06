Co warto wiedzieć przed założeniem klimatyzacji w domu?

Koszt klimatyzatora i montażu

Jeśli szukaliście kiedyś domowej klimatyzacji, to na pewno zauważyliście, że na rynku można znaleźć urządzenia różnych producentów. Różnią się one ceną i parametrami – nawet w ramach oferty konkretnej firmy rozstrzał cen bywa duży i chodzi zarówno o moc samych sprzętów, jak również dodatkowe funkcje – takie, jak tryb bez wiatru, obsługa przez WiFi czy dodatkowy filtr PM 2.5. Przeglądając oferty należy również pamiętać, że potrzebna jest jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna, co nie zawsze jest odpowiednio opisane w ofertach sklepów czy aukcji internetowych.

Montażem klimatyzacji zajmuje się ekipa, należy więc pamiętać również o tym koszcie. Ten też jest różny, dlatego najczęściej przy oględzinach lokalu przygotowywany jest kosztorys. Inaczej będzie wyglądać koszt jeśli jednostka zewnętrzna musi być przymocowana do ściany budynku, a inaczej jeśli macie dla niej miejsce na balkonie. Koszt zależy również od miejsca umieszczenia jednostki wewnętrznej, a co za tym idzie powierzchni ściany, jaką trzeba skuć żeby przeprowadzić przewody między urządzeniami. W moim przypadku nie obyło się bez kucia, które później wiązało się oczywiście z wygładzaniem ściany i jej malowaniem i właśnie kucie zajęło podczas montażu najwięcej czasu (około półtora metra od okna). Jak się na taki montaż przygotować? Sprzątanie możecie sobie darować, bo choć monterzy często dobrze zabezpieczają obszar (na przykład tworząc kurtynę z folii), na którym pracują i generalnie po sobie sprzątają, to bałagan jednak zostaje. Warto przed montażem zapewnić łatwy dostęp do części ściany, na której sprzęt będzie montowany, w miarę możliwości usunąć na przykład ruchome meble.

Codzienne użytkowanie klimatyzacji

W zależności od modelu klimatyzacji, można nią sterować na różne sposoby. Podstawowym jest pilot, na którym znajdziecie wszystkie potrzebne funkcje urządzenia. Wyższe modele można również spiąć z domową siecią WiFi, a następnie obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej. To bardzo wygodne, bowiem można uruchomić sprzęt z poziomu smartfona podłączonego do sieci (może być to LTE, nie chodzi o tę samą sieć WiFi) i na przykład wychłodzić pomieszczenie kiedy samemu jest się w drodze powrotnej do domu. Aplikacje pozwalają często podejrzeć również na przykład zużycie prądu czy przeprowadzić samodzielną, automatyczną diagnostykę. Niektóre czyszczą się też automatycznie co jakiś czas. Część klimatyzacji można spiąć z Asystentem Google lub systemem domowym Apple i sterować nią z poziomu tego oprogramowania. Tego typu dodatkowe funkcje są chętnie rozpisywane w opisach konkretnych modeli, więc przy wyborze warto zagłębić się w ich lekturę i wybrać taki model, który sprosta Waszym oczekiwaniom. Trzeba się jednak liczyć z tym, że im więcej bajerów, tym droższe urządzenie – ja od siebie polecam tryb bezwiatrowy, który bardzo dobrze sprawdza się podczas snu.

Klimatyzację należy regularnie czyścić. Można również samodzielnie czyścić filtr jednostki wewnętrznej, odpowiednia procedura powinna być rozpisana w instrukcji urządzenia. Warto o tym pamiętać, zbiera się tam bowiem nie tylko kurz, ale również inne szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia.