Ray tracing – czym jest i co tak naprawdę zmienia?

Ray tracing zaczął niedawno nieśmiało wchodzić do świata gier, chcąc rozgościć się w nim na dłużej. Nie jest to jednak żadna wielka nowość. W hollywoodzkich filmach specjaliści wykorzystują ten efekt od lat. Niestety, ray tracing wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Nic dziwnego, że w grach, w których sceny renderowane są na bieżąco, mogliśmy o tym co najwyżej pomarzyć. Rozwój technologii pomaga nam jednak przybliżyć się do korzystania z tego efektu. Coraz mocniejsze GPU dają nam taką możliwość.

Jak działa ray tracing?

Mamy tu do czynienia z faktycznym śledzeniem promieni światła. Odpowiedni algorytm zajmuje się każdym promieniem z osobna. Bada jego zachowanie, sprawdzając między innymi, w jaki sposób się odbija i zachowuje wobec konkretnych przedmiotów. Dzieje się to dla wszystkich źródeł światła, również tych niewidocznych w danej scenie. Oświetlenie dobiegające zza pleców bohatera czy z zewnątrz pomieszczenia, w jakim się znajduje, nie będzie pomijane.

Czy różnica faktycznie jest zauważalna?

Jeśli technologia zostanie zaimplementowana do wyjątkowo dynamicznej gry, raczej nie napatrzymy się na efekty. Dziki pęd i ciągle zmieniajace się otoczenie, które stanowi dla gracza tylko tło, na które nie zwraca większej uwagi, nie pomagają w przyglądaniu się szczególikom. Co innego w tych nieco spokojniejszych tytułach. Cienie stają się dużo bardziej wyraziste i realistyczne, kolory stają się bardziej naturalne. Różnicę jak na dłoni widać szczególnie, gdy porównamy tę samą cenę z włączonym i wyłączonym ray tracingiem.

Problemem całości jest przede wszystkim wydajność. Obecnie wciąż uruchomienie tej technologii łączy się z mocnym spadkiem klatek. Z drugiej strony, wykorzystując ją twórcy nie muszą tworzyć dodatkowych, niewidzialnych źródeł światła. To usprawni tworzenie kolejnych produkcji i potencjalnie zmniejszy liczbę możliwych bugów. W tym momencie nie jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się z możliwości, jakie daje ray tracing. Spadające wartości klatek zdecydowanie nie są warte ładniejszych widoczków i świateł, na które spora część graczy i tak w pędzie nie zwróci większej uwagi.

Rozwój jednak trwa. Wciąż możemy obserwować karty chociażby od Nvidii, która stara się, aby ta technologia działała na ich sprzęcie jak najlepiej i jak najbardziej wydajnie. AMD oczywiście nie śpi i nie ma zamiaru pozostawać w tyle, również walcząc o jak najlepszą wydajność. Powolutku rośnie też lista gier, które mają zaimplementowaną opcję ray tracingu. Control, Metro Exodus czy Stay in the Light są już na rynku, a my możemy je sprawdzić. Twórcy Watch Dogs: Legion czy Cyberpunka 2077 twierdzą, że po premierze ich produkcji będziemy mogli zachwycać się w nich tą technologią. Czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się za jakiś czas.

Ray tracing jak najbardziej może być przyszłością gier komputerowych. Początki zawsze bywają trudne, rzadko jest perfekcyjnie. A od czegoś trzeba zacząć, prawda? Technologia nie zatrzymuje się w miejscu, daje nam coraz to nowe możliwości. Cała masa szczegółów, które teraz wydają nam się w grach oczywiste, swego czasu zaczynała kiepsko. Pamiętacie początku grafiki 3D? Trudno było ją wtedy nazywać śliczną i najlepszą, co graczy spotkało. A teraz? Jest co najmniej dobrze. Ray tracing potrzebuje po prostu trochę czasu. Dajmy mu się w spokoju rozwinąć, śledźmy jego poczynania z zaciekawieniem i nie przegapmy momentu, w którym faktycznie stanie się bardzo istotnym elementem największych tytułów na rynku.