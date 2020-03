Podobno najbardziej szalone pomysły rodzą się w Japonii i mam dla Was potwierdzenie tej tezy. Producent mebli z Kraju Kwitnącej Wiśni – firma Bauhutte, stworzyła niesamowity projekt łóżka gamingowego, któremu niczego nie brakuje. Idealny mebel, z którego nigdy bym nie wyszedł, spędzając czas na jednej z moich ulubionych czynności.

Co my tu mamy? Wózek na jedzenie, koniecznie na kółkach żeby przejechać nim do kuchni, uzupełnić i wrócić. Jest też specjalny wysięgnik na smartfona żeby oglądać ulubione filmy, seriale, let’s play’e lub transmisje z rozgrywek. Ciekawe czy jest na tyle dobrze zaprojektowany, by wcisnąć tam jednostkę główną Nintendo Switch, a w dłoniach trzymać tylko Joy-Cony.

Generalnie warto rzucić okiem na projekty firmy, niektóre z nich prezentują się naprawdę bardzo fajnie – poza sprzętem stricte gamingoiwym jest też w ofercie na przykład specjalna walizka dla cosplayerek, do której można włożyć karabin – jak rozumiem do ASG.