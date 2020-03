Doskonałym przykładem świetnie działającej funkcji cross-play jest darmowa strzelanka battle royale od Epic Games – Fortnite. Zanim sam nie sprawdziłem tej funkcji ciężko mi było uwierzyć, że to faktycznie może tak dobrze działać. Siedząc przed ekranem PC, regularnie jednak spotykam się w Fortnite ze znajomymi grającymi na Xboksie One lub PlayStation 4. Mój syn natomiast najbardziej lubi bawić się przy tej grze na Nintendo Switch w trybie przenośnym, ale nie ma problemu by połączyć się ze swoim kolegą, który gra na laptopie z Windowsem 10. No dobrze, ale jak w takim przypadku rozmawiać? Otóż gra posiada własny system czatu głosowego, więc tu też nie ma najmniejszego problemu, po prostu rozmawiamy w obrębie ekipy w Fortnite. Różnice oczywiście są – gracze z padami mają trochę mniejsze szanse z uwagi na responsywność kontrolera, tytuł wygląda na konsolach trochę gorzej, ale nie zauważyłem, by ze względu na platformę pojawiały się problemy z połączeniem czy samą rozgrywką. Sytuacja jeszcze jakiś czas temu nie była taka kolorowa, bowiem Sony bardzo wzbraniało się od umożliwienia wspólnego grania posiadaczom PlayStation 4 z właścicielami innych platform. Ostatecznie jednak japońska korporacja ugięła się pod falą krytyki.

Fortnite nie jest jedyną produkcją pozwalającą grać wspólnie posiadaczom różnych platform – ale trudno tutaj mówić o modzie na takie rozwiązania. Na szczęście gier z taką funkcją jest coraz więcej i mam nadzieję, że trend będzie się rozwijał. Przykładem, że można (jeśli tylko się chce) jest Call Of Duty Modern Warfare, która umożliwia wspólną zabawę posiadaczom wersji na PC i wersji na konsole Xbox One oraz PlayStation 4.

Lista gier obsługujących cross-play

Pełen cross-play:

Fortnite: PS4, Xbox One, Switch, PC, mobile

Dauntless: PS4, Xbox One, PC, Switch

Rocket League: Xbox One, Switch, PC, PS4

SMITE: Xbox One, Switch, PC, PS4

Paladins: Champions of the Realm: Xbox One, Switch, PC, PS4

Realm Royale: Xbox One, Switch, PC, PS4

Call of Duty: Modern Warfare: Xbox One , PS4 , PC

Brawlhalla: Switch, Xbox One, PS4, PC

Super Mega Baseball 2: PS4 , Xbox One, PC, Switch

Fantasy Strike: PS4, Switch, Mac, PC (including Linux)

World of Warships: Legends: PS4, Xbox One, PC

Minecraft: Xbox One , PS4, Switch , PC , mobile

Power Rangers: Battle for the Grid: Switch, Xbox One, PS4, PC Częściowy cross-play ograniczany do konkretnych platform

DC Universe Online: PS4, PC

Aragami: Xbox One, PC, Switch / PS4 , PC

Ark: Survival Evolved: Xbox One , PS4 , PC, Switch

Astroneer: Xbox One , PS4 , PC

Black Desert Online: PS4, Xbox One

Blobcat: Switch, PC

Chess Ultra: Xbox One, Switch, PC/PC, PS4

Deep Rock Galactic: Xbox One, PC

Dick Wilde 2: PS4, PC

Disc Jam: Switch, PC/PC, PS4

Eve: Valkyrie: PS4 , PC

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn: PS4 , PC , Mac

Full Metal Furies: Xbox One, PC

Games of Glory: PS4, PC

Guns of Icarus Online: PS4, PC, Mac

Happy Wars: Xbox One, PC

Hearthstone: PC, Mac, iOS, Android

Hero Siege: PC, Mac, mobile, Switch/PC, Mac, mobile, PS4

Hex: PS4, PC

Hover: Xbox One, Switch, PC/PC, PS4

Kabounce: PS4, PC

Mantis Burn Racing: PS4, PC/Switch, Xbox One, PC

Mortal Kombat 11: PS4 , Xbox One , Switch

Mushroom Wars 2: Switch, PC, Mac, mobile

NBA 2K Playgrounds 2: Xbox One , PS4 , Switch , PC

Next Up Hero: Xbox One, Switch , Mac, PC

Overload: Xbox One, PC/PS4, PC

Phantasy Star Online 2: PS4 , PC

Pinball FX 3: PS4, PC/Switch, Xbox One, PC

PlayerUnknown’s Battlegrounds: PS4 , Xbox One

Pox Nora: PS4, PC, Mac

Pure Chess: PS4 , PC, 3DS

Rec Room: PS4, PC

Riptide GP Renegade: Switch, PC/Xbox One, PC

Roblox: Xbox One, PC, Mac, mobile

Siegecraft Commander: PS4, PC/Switch, Xbox One, PC

Sniper Elite V2 Remastered: Xbox One , PS4 , Switch , PC

Spacelords: PS4, PC /Xbox One, PC

Sports Bar VR: PS4 , PC

Star Trek: Bridge Crew: PS4 , PC

Street Fighter V: PS4 , PC

Square Heroes: PS4, PC

Super Dungeon Bros: PS4 , PC, Mac/ Xbox One , PC

Trailblazers: PS4, PC, Mac/Xbox One, Switch, PC

Treasure Stack: Xbox One, Switch, PC

Tooth and Tail: PS4, PC, Mac

Ultimate Chicken Horse: PS4, PC, Mac/ Switch , PC, Mac

War Thunder: PS4 , PC, Mac/Xbox One

Wargroove: Switch , PS4 , Xbox One, PC

Weapons of Mythology: New Age: PS4, PC

Werewolves Within: PS4 , PC

Xbox Play Anywhere, czyli możliwość wspólnej zabawy posiadaczy PC z Windowsem 10 raz Xboksów One

Crackdown 3

Fable Fortune

Forza Horizon 3

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Gears of War 4

Gears 5

Gwent: The Witcher Card Game

Halo Wars 2

Killer Instinct

Sea of Thieves

State of Decay 2

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection Xbox One

Czym jest cross-save?

Cross-play często wiąże się z tak zwanym cross-save, czyli możliwością korzystania z tego samego zapisu gry/postaci na różnych platformach. Zdarza się jednak, że można importować lub korzystać z tego samego konta na innych sprzętach, ale wspólna zabawa na różnych platformach nie jest możliwa. Ostatnio zrobiło się głośno o bardzo fajnej inicjatywie naszego rodzimego CD Projekt RED, które postanowiło umożliwić graczom importowanie na Switcha swojego stanu zapisu gry z Wiedźmin 3: Dziki Gon z edycji na Steam oraz GOG. Świetna sprawa dla tych, którzy spędzili z Geraltem dziesiątki lub setki godzin na komputerze, a chcieliby przenieść swoją postać na Nintendo Switch i zabrać ją na przykład w podróż. Cross-save działa również we wspomnianym wyżej Fortnite. Oznacza to, że można nie tylko korzystać z tego samego konta na PC, Xboksie One, Nintendo Switch i wersji mobilnej na Androida oraz iOS, ale również wystarczy raz kupić przepustkę sezonową (battle pass), by działała na każdej z platform. W tym miejscu mała rada – jeśli coś kupujecie, róbcie to na Switchu lub mobile, w tych wersjach gra zlicza więcej wirtualnej waluty V-bucks, przez co portfel jest nieznacznie bardziej wypchany cyfrowymi pieniędzmi.

Nie znalazłem niestety żadnej zweryfikowanej listy gier oferujących cross-save, ale poniżej zamieszczam zestawienie przygotowane przez użytkowników forum Reddit.

Lista gier oferujących cross-save:

Dragon’s Crown

Odin Sphere Leifthrasir

World of Final Fantasy

Final Fantasy X/X-2 HD

The sword art online games

Fate/Extella

Extella Link

Call of Duty Modern Warfare

Destiny 2

FEZ

Fortnite

Rogue Legacy

Guacamelee! (PS3/Vita)

Shovel Knight

Risk of Rain

Sound Shapes

Metal Gear Solid 2 and 3

Spelunky

Senran Kagura

Project Diva

Hotline Miami 1&2

The Swindle

Borderlands 2

Defender’s Quest

digimon story cyber sleuth

hackers memory

Czy potrzebujecie cross-play i cross-save?

Nie sądzę by zaimplementowanie tych funkcji było dla producentów gier bułką z masłem, a potencjalne korzyści związane z wyższą sprzedażą są raczej niemożliwe – nie znam nikogo, kto zdecydowałby się na zakup konkretnej gry tylko dlatego, że może się w niej bawić wspólnie ze znajomymi na innych platformach (poprawcie mnie jeśli się mylę). Sam jednak chętnie korzystam z tej funkcji jeśli jest dostępna, a najbardziej pasuje mi kiedy na jednym koncie jestem w stanie grać na różnych platformach i tym samym sukcesywnie nabijać kolejne poziomy. Dlatego mam nadzieję, że coraz więcej gier będzie posiadać taki właśnie dodatek.

