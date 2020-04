Polacy podczas pandemii nie kupują tylko artykułów pierwszej potrzeby. No chyba że do takich zaliczamy konsole do gier

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie gry, gadżety, rękodzieło, książki i komiksy czy konsole i automaty nie są artykułami pierwszej potrzeby. A panuje przeświadczenie, że w ostatnich tygodniach kupujemy głównie rzeczy z tych kategorii — no… najwyraźniej nie. Choć kategoria Zdrowie cieszyła się 140% większą popularnością, a supermarket 172% — to jednak konsole i automaty je obie przebiły ze swoim wzrostem rzędu… 194%, przebijając konkurencję pierwszych potrzeb — i to ze sporą nawiązką. Fajnie też wyglądają szczegółowe dane — według których na gry na PlayStation 4 wydano 2,2 miliona złotych — zaś na Xbox One — tylko 700 tys. złotych. Widać kto jest królem. O tym że kamerki internetowe cieszyły się wielką popularnością nikogo przekonywać — a jak wielką? Mowa tu o 2885% — jednak wideokonferencje poszły w ruch! Na minusie zaś znalazły się fotografia (bo co tu w domu fotografować ;-)?), biżuteria i zegarki, motoryzacja oraz odzież. No cóż, najwyraźniej nie są artykułami pierwszej potrzeby.