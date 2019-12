Co oglądać na Netfliksie i Amazon Prime Video? Moc nowości dzięki jednej ofercie

Oferta Prime Video od Amazonu stale się powiększa. Co warto obejrzeć?

W przypadku nowości Prime Video zdecydowanie warto wspomnieć o takich tytułach jak „Wspaniała Pani Maisel” (sezon 3.) i „The Expanse” (sezon 4.). Obydwa tytuły gromadzą przed ekranami spore rzesze fanów. Szczególnie ciekawie wypada tu produkcja sci-fi, którą Amazon uratował przed skasowaniem po porzuceniu realizacji przez stację Sci-fi. Czwarty sezon uznawany jest za najlepszy z dotychczasowych, co może być chyba najlepszą rekomendacją. Na liście seriali, które na pewno warto nadrobić, a o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć, znajdą się bez wątpienia „Bosch”, „Goliath”, „Człowiek z Wysokiego Zamku”, „Patriot” oraz „Sneaky Pete”. To naprawdę solidne zestawienie i szansa na wypełnienie wolnego czasu dobrymi produkcjami. Ostatnim hitem Amazonu okazał się natomiast serial „The Boys” opowiadający o losie superbohaterów w prawdziwym świecie. Ci, jak można sądzić, wcale nie są takimi świętoszkami, za jakich ich można uważać i mają naprawdę dużo za uszami. Do czego będą zdolni, by ich tajemnice nie wyszły na jaw? „The Boys” to świetnie napisany i zagrany serial, który nie jest pełen gwiazd, lecz aktorów świetnie dobranych do swoich ról. W drodze jest już 2. sezon, na który z niecierpliwością czekam, bo po seansie pierwszego czuję, że ta historia dopiero się rozpoczyna.