Co drugi tuńczyk nie jest tuńczykiem. Geny, biodersyfikacja, test PCR i psi węch

Na przykład poszukiwany przez smakoszy czerwony lucjan – oferują go również polskie internetowe sklepy rybne, ceny od 250 zł za kilogram – według badań zarówno kanadyjskich, jak i amerykańskich praktycznie nie pojawia się na talerzu, ponieważ w 9 przypadkach na 10 jest to inna ryba (najczęściej tilapia). Podobnie: co drugi tuńczyk i sola nie są tymi rybami, za które są podawane. Warto przypomnieć europejską „Horsgate” z 2012 roku – badania genetyczne wykazały wówczas, że 30 procent sprzedawanej w Europie wołowiny było w istocie koniną, którą poddano lekkiej modyfikacji smakowej.

W wypadku owoców morza łatwiej o zwykłą pomyłkę w określeniu gatunku, tu jednak chodziło o przestępczość zorganizowaną – jak przypomniał „The Wired”, w efekcie śledztwa aresztowano blisko 700 osób w 78 krajach. Co przecież nie kończy sprawy; ocenia się, że przestępcy zajęli się teraz przede wszystkim przyprawami, oliwą i suplementami, co dla konsumenta oznacza co najmniej tyle, że etykiety żywności informujące, że jest wolna od alergenów, należy traktować ostrożnie. Przyjmuje się, że 10 procent wszystkiego, co jemy, jest czymś innym – paragony mogą być groźne nie tylko ze względu na końcową sumę. A jest i druga strona: wiele ryb, które w restauracjach są określane ogólnie jako, powiedzmy, rekin, reprezentuje odmiany gatunkowe zagrożone wyginięciem. Dobrze widzieć, że na liście państw współpracujących z The International Barcode of Life jest Polska.

Inny polski wątek tej historii jest nieco paradoksalny. Badania genetyczne europejskiej ćmy przeprowadzone w ramach projektu The International Barcode of Life (www.ibol.org), wykazały, że populacja, którą do tej pory traktowano jako gatunkowo jednolitą, w istocie składa się z dwóch różnych gatunków, przy czym – co najistotniejsze – jeden z nich ma charakter inwazyjny. Powierzchownie nocne motyle wyglądają bardzo podobnie, ale jednocześnie przypomniano, że wątpliwości w sprawie przynależności do tego samego gatunku odnotowano już pod koniec XIX wieku. Pierwsze badania potwierdzające obecność żywiącej się bukszpanem ćmy azjatyckiej opublikowano w Polsce w latach 50. – 20 lat później stwierdzono, niestety błędnie, że wcześniejsze badania nie były przekonujące i nie ma podstaw do rozróżnienia gatunkowego.