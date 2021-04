Wyciek danych użytkowników Clubhouse. 1,3 miliona kont to dużo, jak na tak młody serwis

Patrząc na wielkość wycieków najpopularniejszych serwisów internetowych, 1,3 miliona kont nie robi wrażenia – trzeba jednak pamiętać, że Clubhouse chwali się „jedynie” 10 milionami aktywnych kont. Usługa cały czas dostępna jest tylko na iOS i potrzebuje zaproszeń, w pewnym sensie można więc powiedzieć, że jest niszowa.

Co wyciekło? Nazwy użytkowników, ich profile w social media i dodatkowe informacje, które umieszczano w profilach Clubhouse. Cyber News, które opisało wyciek w swoim raporcie obawia się, że może on prowadzić do ataków pishingowych i kradzieży internetowej tożsamości.

Problemy z prywatnością przylgnęły do Clubhouse w zasadzie od chwili kiedy popularność usługi zaczęła się rozpędzać. Wspominano o konieczności udzielenia dostępu do książki adresowej oraz możliwości strumieniowania treści audio z usługi poza Clubhouse. Nie było również problemów by dość szybko stworzyć nieoficjalnego klienta na Androida. Taki wyciek danych daje więc jasno do zrozumienia, że bezpieczeństwo nie należy do najmocniejszych cech Clubhouse i warto zdawać sobie z tego sprawę.