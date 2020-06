Cisco Webex ułatwi życie działom IT w małych i dużych firmach. Platforma jest gotowa na hybrydowy model pracy

Bezpieczne technologie do współpracy, które pomagają użytkownikom pracować w dowolnym miejscu, mają kluczowe znaczenie dla każdego CIO. Wywierają presję na zespoły IT, które muszą obsługiwać proces niespotykanego dotąd masowego przejścia na pracę zdalną, jednocześnie planując powrót do biura. Dzisiaj firma Cisco ogłosiła wprowadzenie ważnych zmian w platformie Webex, z myślą o wsparciu jej użytkowników.

Nowe rozwiązania mają wesprzeć małe i duże biznesy w powrocie do „nowej normalności”, w której na niespotykaną dotąd skalę występować będzie model hybrydowy – część pracowników wróci do biura, lecz znacząca część pozostanie przy telepracy. To rodzi szereg wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą, dlatego platforma Webex w odpowiedzi na nowe potrzeby wprowadza szereg nowości.