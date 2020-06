Cisco Webex, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej?

Hybrydowy model pracy w biurach, gdzie część pracowników jest na miejscu, a część pracuje w domu, rodzi jednak szereg nowych wyzwań komunikacyjnych. Największym z nich jest zapewnienie należytego standardu bezpieczeństwa zarówno tym, którzy zostali na miejscu, jak i tym na home office.

Jak zadbać o bezpieczeństwo komunikacji zespołowej w pracy zdalnej?

Nie jest łatwo zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo w sytuacji, gdy pracownicy znajdują się poza sprawdzoną infrastrukturą firmy, a wielu z nich pracuje na urządzeniach wykorzystywanych także w celach prywatnych. Można jednak znacząco podnieść jego poziom, stosując kilka prostych kroków.

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego narzędzia komunikacji, w którym bezpieczeństwo transmisji jest priorytetem, a nie zaledwie dodatkiem.

Pakiet narzędzi Cisco Webex został od podstaw zaprojektowany tak, aby zagwarantować użytkownikom pełen spokój ducha o przetwarzane dane. Webex to wiodąca platforma komunikacyjna, wykorzystywana przez małe i duże firmy z całego świata. W okresie pandemii COVID-19 narzędzie Cisco biło rekordy popularności; tylko w kwietniu 2020 r. z Webex skorzystało 500 mln użytkowników, co stanowi ponad trzykrotny wzrost zainteresowania względem okresu przed epidemią.

Jednym z powodów, dla których firmy, szkoły i instytucje sięgają po Cisco Webex, jest właśnie szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Przede wszystkim Cisco Webex zapewnia szyfrowanie danych, zarówno po stronie zaplecza, jak i aplikacji, z których korzystają użytkownicy.

Podczas każdego spotkania każdy z uczestników otrzymuje indywidualny identyfikator i hasło, a aplikacje blokują nieuprawniony dostęp osób trzecich. W przeciwieństwie do wielu popularnych rozwiązań, nagrane w Cisco Webex transmisje nie są przechowywane na zewnętrznych serwerach, lecz gromadzone lokalnie. To samo dotyczy transkrypcji spotkań, przygotowywanych przez wewnętrzną aplikację Cisco (Voicea).

Oczywiście nawet najlepszy system bezpieczeństwa jest tylko tak silny, jak obsługujący go użytkownicy. Dlatego zawsze należy się upewnić, że nie przyznajemy dostępu do transmisji osobom niepożądanym, które mogą uzyskać dostęp do poufnych informacji.

Kolejny krok to należyta ochrona urządzeń.

Dla maksymalnego bezpieczeństwa danych zawsze zalecane jest stosowanie rozwiązań oferujących weryfikację dwuetapową, jak np. Cisco Duo Security. Jeśli pracownicy znajdujący się poza firmą korzystają z niezabezpieczonego łącza internetowego, wskazane jest również zastosowanie połączenia VPN, które umożliwi ustanowienie bezpiecznego połączenia z zasobami firmy. W tym celu można użyć rozwiązania Cisco AnyConnect, pozwalającego na dokładną kontrolę przepływu danych między firmą, a komputerem pracownika na home office.

W końcu nawet najlepsze narzędzia i najlepiej chroniona sieć nie zabezpieczą nas przed ludzkimi pomyłkami.

W dobie połączonych urządzeń i ciągłych powiadomień łatwo o nieopatrzne udostępnienie w czasie spotkania poufnych informacji, gdy – dla przykładu – w czasie rozmowy z gościem na udostępnionym ekranie zabłyśnie powiadomienie z informacją, która powinna pozostać ukryta przed gośćmi.

Warto przed każdym spotkaniem zadbać o to, by nie pozostawiać na komputerze otwartych okien czy kart przeglądarki z wrażliwymi danymi. Jeśli korzystamy z narzędzia Twój Telefon (na PC) lub Handoff (na macOS), które umożliwia stałą transmisję połączeń i powiadomień między komputerem a telefonem, dobrze jest je przed spotkaniem rozłączyć, by niespodziewany SMS lub połączenie nie zakłóciło transmisji, ale też nie ujawniło poufnych informacji.

Jeśli do zastosowań służbowych wykorzystujemy komputer prywatny, dobrą praktyką jest utworzenie na nim osobnego profilu użytkownika i zabezpieczenie go silnym hasłem. W ten sposób nie tylko łatwiej będzie oddzielić pliki firmowe od domowych, ale też zabezpieczyć wrażliwe firmowe dane przed domownikami, z którymi możemy współdzielić maszynę.

