Ciemny motyw w aplikacji Facebooka dla każdego: to już ostatnia prosta

Przyznam szczerze, że śledząc informacje na temat ciemnych motywów w aplikacjach można się mocno zdemotywować. Niby wszystkie zmiany następują w świecie mobile niezwykle szybko. Niby. Bo w praktyce na ciemne motywy, jak się okazuje, czekamy latami — kto wypatrywał dark mode w Gmailu ten wie. Albo innych aplikacjach będących właściwie na stałe przyczepionych do ekosystemu Google. I choć na iPhone’ach i iPadach po wprowadzeniu trybu ciemnego systemowe apki od razu doczekały się dlań wsparcia, to zewnętrzne aplikacje przyszło nam czekać znacznie dłużej. Od wielu miesięcy informowaliśmy że jest coraz bliżej, później — że pierwsi szczęściarze mogli zobaczyć jak wygląda i działa w praktyce. A teraz, nareszcie, użytkownicy systemów iOS oraz iPadOS dostają ciemny motyw. Ten zaczyna trafiać do użytkowników!

Ciemny motyw Facebooka dla iPhone’a i iPada staje się faktem, ale…

To było długich kilkadziesiąt miesięcy, ale jak informuje redakcja Social Media Today — pierwsi użytkownicy mobilnych urządzeń Apple mogą już cieszyć się aplikacją. Facebook potwierdza te rewelacje którymi podzielili się czytelnicy wspomnianego serwisu i przyznaje, że niewielki procent farciarzy może już przełączyć aplikację do trybu ciemnego. Niewielki procent, bo… prawdopodobnie opcja ta wciąż jest w fazie testowej, a zgłaszane błędy będą naprawiane, aż program będzie w fazie, która usatysfakcjonuje twórców platformy i wypuści ją szerzej, tym razem już dla wszystkich. Chociaż znając Facebooka — nawet wtedy przyjdzie nam uzbroić się jeszcze w kapkę cierpliwości, bo będzie to robił falami, po stronie serwera, a nie samej aplikacji. No ale jedno jest pewne: to już ostatnia prosta, wszyscy wypatrujący go z utęsknieniem nareszcie się doczekają.