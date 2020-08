Chrome będzie szybszy o 10%

Pamiętacie początki Chrome’a? Do dziś wszyscy wspominamy czasy, gdy Chrome był najlżejszą i najszybszą przeglądarką na rynku – prędki start i szybkie wczytywanie stron były jej znakami rozpoznawczymi. Później sytuacja nieco się pogorszyła, ale nadchodzi moment, w którym dojdzie do solidnego przyspieszenia. W kodzie przeglądarki doszło do dwóch znaczących zmian. Od wersji 53 Chrome był tworzony w Microsoft Visual C++ Microsoftu, ale przy wersji 85 PGO (Profile Guided Optimization) został stworzony przy użyciu Clanga. Chrome ma przyspieszyć przy wczytywaniu zawartości aktywnych kart, ponieważ uwolnione zostaną zasoby, które zajmowane były przez dłużej nieużywane karty – tak zwany tab throttling pojawia się w becie przeglądarki.

Nowości w Chrome na Androidzie i Chrome OS

W tym miejscu wspomnę też o nowościach, które zawitały do Chrome na Androidzie oraz w Chrome OS. Na systemie mobilnym dodano sugestię przełączenia się do już otwartego adresu w innej karcie przy próbie jego ponownego wczytania, a także możliwość udostępniania (lub drukowania) kodu QR zawierającego łącze do danej strony. Ta druga z nowości pojawi się też na desktopie. W przypadku Chrome OS mówimy o funkcji podglądu stron w formie miniaturek – po najechaniu kursorem na jej nazwę bądź uruchomieniu specjalnego widoku. Ponadto interfejs przeglądarki został dostosowany do obsługi dotykowej na Chromebookach i tabletach.

