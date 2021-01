Apple może mieć nosa do oscarowego filmu. „Cherry” zapowiada się znakomicie [zwiastun]

Apple prezentuje zwiastun „Cherry” – nowy oryginalny film Apple TV+

Blisko 3-minutowy klip nie jest jednak łatwy do rozgryzienia, bo rozpoczyna się i kończy tymi samymi słowami głównego bohatera. W międzyczasie jednak mamy szansę ujrzeć co nieco z tego, co znajdzie się w filmie. Jego głównym bohaterem jest tytułowy Cherry, w którego wciela się Tom Holland. Określenie to odnosi się do bycia w czymś nowym, ogólnie pojętego też świeżaka, na przykład na polu walki.