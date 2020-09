CD Projekt RED to kłamczuszki. Miało nie być mikrotransakcji, a będą

W nim deweloper chwali się kilkoma detalami związanymi z nadchodzącą grą. Jedną z nich, jest kompletny brak mikrotransakcji w grze. Może się to okazać niczym szczególnym, ot – easter egg w trailerze. Jednak trzeba pamiętać, ze 2 lata temu mikrotransakcje były naprawdę poważnym problemem i wiadomość o tym, że w CyberPunku ich nie będzie stanowiła naprawdę dobry ruch PR’owy. CD Projekt RED stanął po stronie graczy, mówiąc, że trzeba zwariować, żeby włożyć taką mechanikę do gry RPG. Przypominam, że wtedy jeszcze nie ogłoszono, że CyberPunk miałby mieć jakikolwiek multiplayer. Teraz jednak okazało się, że nie tylko będzie go miał, ale też, że pojawią się w nim mikropłatności.

Jak mówi prezes CDPR, Adam Kiciński:

Nigdy nie jesteśmy wrogo nastawieni wobec naszych fanów. Traktujemy ich sprawiedliwie i jesteśmy przyjaźni. Oczywiście, że nie będziemy działać agresywnie, ale można się spodziewać wielkich rzeczy do kupienia. Celem jest zaprojektowanie monetyzacji w taki sposób, aby ludzie byli zadowoleni z wydawania pieniędzy. Nie staram się być cyniczny czy coś ukrywać, chodzi o stworzenie poczucia wartości

Mimo tego ja, jako gracz i mam podejrzenie, że też kilka innych osób, jest nieco zawiedziony taką postawą „czerwonych”. Nie wiem jak wam, ale dla mnie mikropłatności zawsze były i będą czymś złym. Będą zawartością wyciętą z gry i sprzedawaną graczom znacznie powyżej swojej wartości. I przykro patrzeć, jak infekcja ta dotyka kolejnego dewelopera, zwłaszcza tego, który wydawałby się stać po stronie graczy. Ja rozumiem – budżet tak dużej gry musi się zwrócić, ale stwierdzenie „przyjazne nastawienie” i mikrotransakcje po prostu w mojej głowie się nie dodaje.

Sieć na te doniesienia reaguje różnie, jednak nie mogę nie odnieść wrażenia, że ze względu na to, że oswoiliśmy się już z tym, że taka praktyka jest powszechna w grach, to nie razi nas to tak bardzo. Gdyby CD Projekt RED przyznał, że będzie robił multiplayera z mikropłatnościami, to zostałby zlinczowany na równi z EA. A tak, dziś są ludzie którzy mikropłatności bronią, „bo są nieszkodliwe, bo to tylko skórki etc.” Jednak taka jest właśnie rola mikropłatności, by wydawały się nieszkodliwe, a sumarycznie – przynosiły twórcom ogromne zyski.

Dlatego nieważne czy w single- czy multiplayerowej grze, próba przedstawienia ich jako czegoś dobrego nigdy nie spotka się z moją aprobatą. Shame, CD Projekt RED, shame.