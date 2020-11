Tym samym dostajemy dostęp do wszystkich aplikacji, począwszy od dowolnej nawigacji, przez przeglądarkę internetową, a na serwisach takich jak YouTube czy Netflix skończywszy. I o ile uważam, że oglądanie seriali w trakcie jazdy jest bardzo nieodpowiedzialne, o tyle warto o tym projekcie wspomnieć, bo jest dosyć innowacyjny. Systemów inforozrywki z Androidem na rynku nie brakuje, ale mało kto się pewnie decyduje na ich montaż w stosunkowo nowych autach. CarDroid daje natomiast taką możliwość w każdym samochodzie, który obsługuje Android Auto, a to dzisiaj już przeważająca większość nowych modeli.

To czy taki system i możliwości są komuś potrzebne to sprawa drugorzędna. CarDroid zdejmuje ograniczenia z użytkownika i daje spore możliwości konfiguracji. Obecnie trwa jeszcze kampania na Indiegogo, ale urządzenie podobno jest już wyprodukowane i powinno trafić do pierwszych nabywców pod koniec roku. Najtańsza wersja jest obecnie dostępna za 69 USD, czyli równowartość około 270 PLN, co nie jest małą kwotą, ale z pewnością mniejszą niż kupno nowego systemu inforozrywki o takich możliwościach. Osobiście nie widzę potrzeby uruchamiania YouTube’a na ekranie w samochodzie, ale pewnie znajdą się tacy, którzy taką funkcją nie pogardzą. W sieci nie brakuje poradników, jak to zrobić przy pomocy Android Auto. Oby tylko przez to nie zwiększyła się liczba wypadków…