Canon EOS M50 Mark II to mały, kompaktowy aparat dla vlogera

Wybierając aparat do kręcenia materiałów wideo, warto odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie w jakich sytuacjach będzie najczęściej używany. Vloger doceni przede wszystkim kompaktowy rozmiar i prostą obsługę, oczywiście nie kosztem możliwości czy efektu w postaci wysokiej jakości filmu. Canon ma bardzo ciekawą propozycję dla twórców treści do internetu – EOS M50 Mark II to druga generacja popularnego bezlusterkowca – mały, zgrabny, kompaktowy aparat z dużymi możliwościami. Spodoba się nie tylko ludziom robiącym zdjęcia, ale również kręcącym wideo, nie wiem czy tym drugim nie przypadnie do gustu jeszcze bardziej ze względu na dodatkowe funkcje oraz bardzo dobrze działający autofokus.

Materiał powstał we współpracy z Canon.