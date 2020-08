BLIK – jak korzystać z tej formy płatności, jakie banki ją wspierają?

Chodzi tu o sytuację w której konto któregoś z naszych znajomych na Facebooku (bądź jakimkolwiek innym portalu) zostało przejęte. Hakerzy używają tego konta by wysyłać do wszystkich znajomych prośbę o szybki przelew przez BLIKA. Powody mogą być różne – „jestem w sklepie i zabrakło mi gotówki”, „potrzebuję na leczenie kota”, „dziecko mi się rozchorowało”. Jeżeli wygenerujemy im kod, ci, stojąc przy bankomacie szybko wypłacą pieniądze, których nigdy już nie zobaczymy. Banki bowiem chronią nas przed złodziejami i zwracają pieniądze, które ci np. skradną z naszego konta w wypadku cyberwłamania, jednak w kontekście BLIKa taka kradzież zostaje w każdym przypadku uznana za „sytuację w której klient wykazał się skrają nieodpowiedzialnością” i w związku z tym taka ochrona nie obowiązuje. Jeżeli więc płacimy BLIKiem – nie musimy się obawiać. Jednak pamiętajmy, żeby, jeżeli ktoś prosi nas o kod, dwa razy upewnić się, że ta osoba rzeczywiście nas o to prosi i np. zadzwonić do niej przed przesłaniem kodu.

Jakie banki wspierają dostęp do BLIKa w Polsce?

Obecnie BLIK wspiera 14 banków i systemów bankowych:

Alior Bank

Bank Millennium

ING Bank Śląski

mBank

PKO Bank Polski

Santander Bank

Getin Bank

BNP Paribas

Credit Agricole

Inteligo

T-Mobile Usługi Finansowe

Banku Pekao S.A

Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej

Poza tym, BLIK ciągle się rozwija i niedługo do tej grupy dołączy m.in. Nest Bank, a w kolejce czekają jeszcze kolejne podmioty. Jest więc szansa, że niedługo BLIK będzie obsługiwany przez wszystkie instytucje. Poza tym warto wspomnieć, że jednym z siedmiu udziałowców w Polskich Standardach Płatności zostało niedawno MasterCard. Może to oznaczać, że już niedługo będziemy mogli zapłacić BLIKiem wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty tego producenta. Sam Polski System Płatności dołączył też niedawno do European Mobile Payment Systems Association, dodatkowo zwiększając liczbę miejsc poza granicami, które honorują transakcję BLIK.

Co zamiast BLIKa?

Uniwersalność systemu BLIK sprawia, że ciężko o alternatywę, która miałaby równie uniwersalne zastosowanie. Najbliżej BLIKa jest Apple Pay, czyli internetowy porfel dla użytkowników iPhonów i Apple Watchy. Nie tylko pozwala on zapłacić za zakupy w sklepie, ale też dzięki niemu wykonamy transakcję przez internet. Póki co Apple Pay nie pozwala jeszcze na wypłatę z bankomatu, ale (moim zdaniem) jest to kwestia czasu. Niestety, rynek płatności jest dziś bardzo podzielony do tego stopnia, że nawet LIDL posiada swój standard. Dlatego też, pomimo, iż mamy ich wiele, żaden z nich nie jest tak wszechstronny i prosty jak wprowadzony 5 lat temu system. Jest to jeden z powodów sukcesu inicjatywy i tego, że wciąż przybiera ona na popularności.