O tym, że BlackBerry zamierza zakończyć wsparcie dla smartfonów z BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10 oraz BlackBerry PlayBook OS 2.1 firma informowała w 2017 r. Rok po tym, jak całkowicie zmieniła profil swojej działalności skupiając się na rozwiązaniach software'owych z segmentu inteligentnego oprogramowania bezpieczeństwa i usług dla firm i korporacji. W tamtym czasie mówiono, że wsparcie dla urządzeń mobilnych potrwa jeszcze dwa lata. W zeszłym roku przedstawiciele BlackBerry poinformowali, że oficjalnie jego zakończenie nastąpi 4 stycznia 2022 r.

A co to oznacza dla użytkowników? Firma podaje, że telefony działające w oparciu o systemy BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10 oraz BlackBerry PlayBook OS 2.1 po 4 stycznia 2022 r. przestaną prawidłowo funkcjonować. A mowa jest o podstawowych funkcjonalnościach, takich jak rozmowy głosowe, transmisja danych, wiadomości SMS a nawet połączenia alarmowe. Choć firma nie mówi wprost, że telefony działające na tych systemach staną się całkowicie bezużyteczne, tak prawdopodobne jest, że nie będzie można nawet z nich dzwonić.

BlackBerry informuje jednocześnie, że wraz z końcem wsparcia dla starych systemów operacyjnych, przestają działać aplikacje im dedykowane. Wśród nich wymienione są m.in. Enhanced Sim Based Licensing (ESBL), Identity Based Licensing (IBL), e-maile na serwerach BlackBerry, BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry Blend oraz BlackBerry Protect w starej wersji. Odświeżone BlackBerry Protect działające w oparciu o sztuczną inteligencję nadal jest wspierane.

BlackBerry kończy wsparcie dla swoich telefonów

A jakie modele telefonów BlackBerry po 4 stycznia 2022 r. będą całkowicie bezużyteczne?

BlackBerry 10 Software:

BlackBerry Classic

BlackBerry Passport

BlackBerry Leap

BlackBerry Z10, Z30, Z3

BlackBerry Q10, Q5

Porsche Design P’9982 from BlackBerry

Porsche Design P’9983 from BlackBerry

BlackBerry 7.1 OS (i starsze):

BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000

BlackBerry Curve: 9380, 9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315/9310/9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i

BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800

BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550

BlackBerry Pearl: 9100, 8100/8110/8120/8130, 8220/8230

BlackBerry 9720, BlackBerry 9620, Porsche Design P’9981 from BlackBerry, BlackBerry Tour 9630, BlackBerry Style 9670, BlackBerry 8800/8820/8830, BlackBerry 7130, BlackBerry 8700/8707, BlackBerry 7100, BlackBerry 7290, BlackBerry 7730, BlackBerry 7230, BlackBerry 6720, BlackBerry 6230, pracujące na platformie C++ 850, 857, 900, 950, 957

BlackBerry PlayBook OS 2.1 (i starsze):

BlackBerry PlayBook 4G LTE / 3G+

BlackBerry PlayBook

Lista jest naprawdę długa. Zawiera szereg różnych telefonów i tabletów, które przed erą smartfonów cieszyły się ogromną popularnością wśród firm i ludzi biznesu. Podejrzewam, że część z nich, choć funkcjonalnością odbiegają od dzisiejszych standardów, cieszyły się zaufaniem swoich użytkowników i spełniały ich oczekiwania. Niestety, już w przyszłym tygodniu staną się one najprawdopodobniej bezużyteczne.

BlackBerry żegna się ze starymi telefonami. Co przyniesie przyszłość?

Choć BlackBerry żegna się ze wsparciem starych systemów, wciąż myśli o przyszłości. A przynajmniej nowi właściciele o niej myślą. Marka w ostatnich latach na tym polu nie ma zbyt wielu sukcesów. Markę próbowano bezskutecznie ratować przy pomocy Androida, później próbowali wskrzesić ją Chińczycy od TCL. Jak wiadomo, sukcesów z tego nie było. Kolejną próbę podejmuje obecny właściciel - Onward Mobility. Krzysiek, w swoim tekście smartfony BlackBerry powrócą, zastanawia się, czy próba wskrzeszenia marki, która już dawno przestała być kojarzona z niezawodnymi telefonami, ma jakikolwiek sens. Firma nie ma doświadczenia w produkcji smartfonów i niemal z całą pewnością korzystać będzie z wiedzy innych firm. Zachęca też użytkowników do zapisania się do specjalnego programu. Ten pozwoli wziąć udział m.in. w zbieraniu opinii na temat nowoczesnego urządzenia mobilnego działającego w sieci 5G. Choć sama inicjatywa Pre-Commitment Program wystartowała kilka miesięcy temu, do tej pory nie przyniósł żadnych konkretnych informacji o przyszłości BlackBerry.