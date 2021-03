Biznes-klasa od Microsoft, czyli sprawdzamy najnowszy Surface Pro 7+ (dla firm)

Mobilność? To akurat od zawsze było znakiem firmowym linii Surface Pro od Microsoft. Podobnie jak w poprzednich modelach, mamy do czynienia z niespełna kilogramowym urządzeniem, które z klawiaturą Type Cover ma grubość większego magazynu czy cienkiej książki, a w dłoni trzyma się po prostu pewnie. Spokojnie możemy nosić go pod pachą, a w podróży nie stanowi żadnego problemu – zmieści się do każdej torebki lub plecaka, nawet z dedykowaną ładowarką. Właśnie – bateria. Przy typowej pracy biurowej, bateria w połączeniu z architekturą najnowszego Intela 11 gen. pozwala na 13,5 godz. (modele z LTE) lub nawet 15 godz. (konfiguracje Wi-Fi) ciągłej pracy. Pro 7+ dla firm obsługuje szybkie ładowanie – akumulator od 5% do 80% naładuje się w ciągu 60 minut, to bardzo dobry wynik. Mamy też funkcję Instant On, czyli tryb energooszczędnego czuwania po zamknięciu klawiatury, która wpływa na żywotność baterii przy typowym użytkowaniu.

Biznes, czyli wydajność i wysoka jakość

Obudowa ze stopu magnezu w biznesowym Surface Pro 7+ jest zintegrowana z systemem chłodzenia procesora, podobnie jak to miało miejsce u poprzedników. Dzięki temu do dyspozycji mamy nawet układ Core i7-1167G7 z czterema rdzeniami i wydajnym układem graficznym Intel Xe. Specjalne komory chłodzenia pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury urządzenia. W przypadku modeli z procesorami i3 oraz i5 mamy do czynienia z pasywnym systemem chłodzenia, z kolei w modelach z i7 zastosowano jeden miniaturowy wentylator dla utrzymania wydajności przy większych obciążeniach procesora. Jednak niezależnie od wersji, jak na tak miniaturową konstrukcję biznesowego Surface Pro 7+ kultura pracy i wydajność jest naprawdę na najwyższym poziomie.

Dostępne konfiguracje? Do dyspozycji mamy wersje od 8GB do 32GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności do 1TB.