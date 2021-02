Pomóżcie naukowcom i przed wyjściem do lasu zainstalujcie aplikację

BioLoc to aplikacja mobilna na urządzenia z Androidem i iOS powstała jako część repozytorium Open Forest Data realizowanego w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”. Za jego prowadzenie odpowiada Instytut Biologii Ssaków PAN i Politechnika Białostocka. Twórcy zachęcają odwiedzających Puszczę Białowieską do wspólnego gromadzenia danych naukowych z jej terenu w ramach tzw. nauki obywatelskiej.

Z roku na rok w naszym kraju rośnie świadomość przyrodnicza społeczeństwa. Coraz więcej Polaków interesuje się przyrodą, obserwuje i fotografuje napotkane zwierzęta, ale też tropy i ślady przez nie pozostawiane. Tacy obserwatorzy mogą dostarczać danych naukowych o rzadkich, ale też pospolitych gatunkach zwierząt. I aplikacja BioLoc pozwala tego typu obserwacje rejestrować w sposób, który umożliwi ich wykorzystanie do celów naukowych.

— mówi dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN.

BioLoc. Polska aplikacja pomagająca naukowcom w lepszym poznaniu i ochronie Puszczy Białowieskiej

Aplikacja BioLoc to przede wszystkim trzy główne moduły, dzięki którym zgłosicie swoje obserwacje przyrodnicze:

Znalazłeś martwe zwierzę? – służy do zgłaszania martwych zwierząt, znalezionych w lesie lub na drodze. Zebrane w ten sposób dane pomogą np. szacować śmiertelność poszczególnych gatunków i wytypować niebezpieczne dla nich miejsca

– służy do zgłaszania martwych zwierząt, znalezionych w lesie lub na drodze. Zebrane w ten sposób dane pomogą np. szacować śmiertelność poszczególnych gatunków i wytypować niebezpieczne dla nich miejsca Gatunki inwazyjne – do zgłaszania obserwacji zwierząt, które są obce w Puszczy i innych polskich ekosystemach. Dzięki tym zgłoszeniom uczeni będą mieli dane np. na temat zasięgu występowania zwierząt, roślin czy grzybów groźnych dla gatunków autochtonicznych

– do zgłaszania obserwacji zwierząt, które są obce w Puszczy i innych polskich ekosystemach. Dzięki tym zgłoszeniom uczeni będą mieli dane np. na temat zasięgu występowania zwierząt, roślin czy grzybów groźnych dla gatunków autochtonicznych Inne obserwacje – czyli wszystko to, co użytkownik uważa za ciekawe podczas spaceru po lesie czy łące

Sama aplikacja podzielona jest na kilka sekcji — wspomniane wyżej moduły do zgłaszania obserwacji, mapa, galeria oraz dostęp do szeregu tekstów pomocniczych. A z nich dowiecie się m.in. jak postępować w przypadku kolizji ze zwierzętami. Do poprawnego działania BioLoc będziecie potrzebować darmowego konta — to ono pozwoli na dodawanie zgłoszeń. W galerii znajdziecie informacje o gatunkach inwazyjnych czy zwierzętach, które można zgłaszać. W tej sekcji, oprócz zdjęć, znalazły się opisy i charakterystyki ułatwiające zidentyfikowanie znaleziska. Na mapie można zobaczyć wszystkie zgłoszone obserwacje. Sama aplikacja działa też w trybie offline.

Do lasu z aplikacją mobilną. BioLoc przyda się w Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko

Twórcy zachęcają też do korzystania z BioLoc poza Puszczą Białowieską. Jak przekonują, wszelkie dane o obecności konkretnego gatunku w danej lokalizacji mogą być ważne dla badaczy czy osób zajmujących się ochroną przyrody. Aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play. Warto z niej skorzystać jeśli wybieracie się na spacer po Puszczy Białowieskiej — póki lasy są jeszcze otwarte ;)